El mánager de ‘Polinardo La Ley’ afirmó que aún no han establecido las causas de su muerte

El pasado jueves 10 de febrero se conoció la lamentable noticia del fallecimiento de Alejandro Castro, más conocido en las redes sociales como ‘Polinardo La Ley’.

Juan David Agudelo, el mánager del influenciador afirmó mediante un comunicado de prensa que las causas de la muerte de Alejandro aún no están establecidas y además, pidió «por favor no creer en mentiras», pues no se han esclarecido los hechos.

Lo que se sabe de la muerte de ‘Polinardo La Ley’, de 30 años, es que encontraron su cuerpo sin vida en su apartamento ubicado en el barrio Belén en la ciudad de Medellín.

Colegas de las redes sociales se han despedido de Alejandro Castro, más conocido como ‘Polinardo La Ley’.

