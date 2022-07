in

En las redes sociales se viralizó un video de una producción nacional donde se puede ver a los comediantes Nelson Polania, más conocido como «Polilla» en «Sábados Felices», y a Ricardo Quevedo, usar pintura negra para simular ser personas afro en la escena de una película.

«Comediantes colombianos haciendo un black face descarado y horripilante en el cine nacional. ¿Ricardo Quevedo y Polilla ya ofrecieron disculpas por este esperpento?», escribió un usuario de Twitter.

Muchos han exigido que los actores se disculpen por fomentar un acto catalogado racista.

«Ahora dicen que por todo se enojan y no, no ofrecerán disculpas, que es un homenaje y bla bla bla.», «esas escenas son espantosas. Nunca había visto una caricaturización tan espantosa de la gente afro en el cine contemporáneo colombiano», «así ha sido siempre el nivel del humor en Colombia. La gente se ríe, lo ve normal y no dice nada y ellos lo hacen porque es fácil y conocen a su público», con algunos de los comentarios que reciben los humoristas

«Polilla» y Ricardo Quevedo son criticados por disfrazarse de afros.

