¡Emocionante! Policías salvaron la vida de una bebé durante el parto

Dos uniformados de la Policía realizaban labores de patrullaje cuando se percataron que una mujer al interior de un vehículo se quejaba de dolores de parto, de inmediato acudieron en su auxilio.

Los uniformados sin la experiencia de un parto pero con el deseo de ayudar y salvar la nueva vida que venia en camino hicieron lo posible por atender el parto.

En medio de una cale de Cali, nació una preciosa bebé, pero no hubo alegría sino angustia, pues los uniformados se percataron que la bebé no respiraba, «demasiados sentimientos encontrados porque es un momento muy emotivo, una vida que viene al mundo y la bebé no respondía, estaba un poco morada y nos sentíamos bastante preocupados por esta situación», narró la patrullera que cargó pro primera vez a la pequeña.

Contó que le hicieron masajes para lograr que la bebé viera este mundo y si, ella reaccionó, de inmediato llamaron a una ambulancia que de inmediato traslado a la bebé y su madre a un centro médico.

Los policías visitaron a la recién nacida y su madre

Ya verificado el estado de salud de las pacientes por parte del personal médico, los policías se van, pero momentos después regresan con un hermoso ramo de flores y varios detalles para la bebé.

Los jóvenes padres se muestran emocionados y los reciben con mucho agradecimiento.

Una de las heroínas puntualizó, «yo creo firmemente que son bendiciones del cielo que nos traen acá en la metropolitana» y él otro patrullero añadió, «definidamente esta si es la manera que uno sirve de una mejor manera. Esto es lo que uno añora tener, vivir estas experiencias».

A la pequeña Gabriela le tocó nacer en un carro particular dentro del comando de la Policía de Cali, luego de una verdadera travesía que iniciaron sus padres desde el corregimiento Villagorgona hasta el norte dea ciudad de Cali en búsqueda de un hospital al norte de la ciudad. pic.twitter.com/j1YXCNEao2 — Radio Reloj Cali (@radiorelojcali) August 1, 2021