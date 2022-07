Policías patrullan ‘espalda con espalda’

En las últimas horas se ha vuelto viral una fotografía, en la que se observa un miembro de la Policía, patrullando por las calles de Montería, sobre una moto de espalda a su compañero.

La estrategia se utilizó en los años 90’ y 2 mil, cuando los capos del narcotráfico pusieron precio la muerte de miembros de la Policía, y más recientemente en 2018 en Urabá, cuando se declaró un ‘Plan Pistola’ por parte del Clan del Golfo.

En la mencionada fotografía, también se observa que es un grupo de 10 policías en cinco motocicletas, y el último de ellos es quien adopta la posición, para estar alerta a la retaguardia de sus compañeros.

Para más noticias de Colombia, ingrese aquí.

Algunas órdenes a policías para no ser asesinados

Se conoció que entre otras órdenes de los altos mandos para evitar ser atacados por sorpresa, está no hacer paradas en un mismo sitio por más de 10 minutos, no chatear por el celular, mientras se movilizan o están de vigilancia, no realizar puestos fijos de control y no circular en patrullas individuales.

Tan solo en Córdoba, donde se registró la recursiva imagen, han sido asesinados en lo que va del reciente denominado ‘Plan Pistola’ tres uniformados en menos de un mes.