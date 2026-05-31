¡Alerta máxima en el Bajo Cauca! Dos policías desaparecen misteriosamente en Caucasia: esto se sabe

Minuto30.com .- Las autoridades en el departamento de Antioquia se encuentran en estado de máxima alerta tras confirmarse la preocupante desaparición de dos uniformados de la Policía Nacional en el municipio de Caucasia.

Los hechos ocurrieron el sábado 30 de mayo, en medio de una salida rutinaria de abastecimiento que tomó un giro inesperado.

Así ocurrieron los hechos

De acuerdo con el reporte preliminar, un grupo de 15 policías, pertenecientes al dispositivo EMCAR 11 (Escuadrón Móvil de Carabineros) con base en el sector de La Paraguay, salió de las instalaciones con el objetivo de abastecerse de víveres en la plaza de mercado del municipio.

Los uniformados salieron vestidos de civil, pero portando su armamento de dotación.

Al momento de agruparse nuevamente y verificar las novedades para iniciar el retorno a la base, el mando a cargo evidenció la ausencia de dos de sus hombres.

Los uniformados desaparecidos

Los policías que se encuentran desaparecidos están adscritos a la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental (DICAR).

Según versiones extraoficiales, el último contacto telefónico con los patrulleros se estableció a las 12:10 p.m.; posterior a esa hora, ambos dispositivos móviles fueron apagados y se perdió todo rastro de su ubicación.

Despliegue operativo y búsqueda

Ante la gravedad del hecho y el riesgo inminente en una zona de alta complejidad por alteraciones de orden público, se activaron los protocolos de emergencia de forma inmediata para dar con sus paraderos y, si es del caso, garantizar su pronto rescate.