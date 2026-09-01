Resumen: El desgarrador hallazgo se produjo a las 4:15 de la madrugada. Los uniformados le brindaron primeros auxilios y la trasladaron de urgencia a un hospital, donde ya se activó la ruta para proteger sus derechos.

¡La abandonaron en una bolsa plástica! Así fue como los policías rescataron a la recién nacida en Vegachí

Minuto30.com .- Una historia que estremece, pero que a la vez demuestra el valor de la vida y el servicio ciudadano, tuvo lugar en la madrugada de este martes en el municipio de Vegachí, en el Nordeste antioqueño. Efectivos de la Policía Nacional lograron rescatar con vida a una bebé recién nacida que había sido abandonada a su suerte al interior de una bolsa plástica.

Un rescate contra el reloj

El doloroso hallazgo ocurrió exactamente a las 4:15 a.m., cuando los uniformados adscritos al Departamento de Policía Antioquia realizaban labores de patrullaje en la zona. Al percatarse de la presencia de la bolsa y revisar su interior, se encontraron con la dramática escena.

Sin dudarlo un segundo, los policías tomaron a la pequeña en sus brazos, le brindaron los primeros auxilios vitales en el lugar para estabilizarla y la trasladaron de manera inmediata al hospital local. Gracias a la rápida reacción de la patrulla, la recién nacida logró recibir la atención médica oportuna que le salvó la vida.

Ruta de protección e investigación

Desde el centro asistencial se confirmó que la bebé se encuentra recibiendo todos los cuidados médicos necesarios. Además, las autoridades competentes activaron de inmediato la ruta de protección integral para garantizar su bienestar y restituir sus derechos vulnerados.

Paralelo a la atención en salud, la Policía Nacional confirmó que ya se adelantan las investigaciones correspondientes, apoyadas en labores de vecindario, para esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero de la persona responsable de este repudiable acto de abandono.

A través de sus redes sociales, la Policía de Colombia compartió un emotivo mensaje sobre este caso, resaltando la vocación de los uniformados que atendieron la emergencia: