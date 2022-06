La Policía en Urabá se propuso «quitarle un niño y un joven al ‘Clan del Golfo'»

«Así como chucé también me chuzaron, tengo varias chuzadas, estuve a punto de morir y todo, estuve en la UCI y Dios me sacó de allá y si me sacó de allá es porque me tenia para otras cosas», narró Jerson, de 24 años de edad, habitante de Apartadó, Antioquia, y que hoy pinta murales en su barrio y con el apoyo de la Policía.

La Policía quiere extender la estrategia por todo Urabá

El Departamento de Policía Urabá, está enfocado en brindar oportunidades de vida a niños y jóvenes.

«El objetivo principal de esta iniciativa es quitarle un niño y un joven al grupo armado ‘Clan del Golfo’ Nosotros tenemos que pensar de manera trascendental que debemos ubicar a estos jóvenes en un sector productivo, entre más avancemos con este programa, más aportamos al futuro de nuestro país», precisó el coronel Óscar Cortés, comandante de la Policía de Urabá.

La estrategia «quitarle un niño y un joven al Clan del Golfo», busca brindar oportunidades a los jóvenes, con edades entre los 13 y 24 años, que han estado sumergidos en la violencia desde muy pequeños, pues su única alternativa ha sido cargar armas en sus bolsillos para defenderse; una realidad que, a través de actividades artísticas, cursos de barbería, entre otras actividades, se anhela cambiar.

Daniel Montoya, es un joven de 18 años, que pide insistentemente a la Policía que continúen con la iniciativa: «Solamente pensamos en hacer creatividad y no coger un machete y a pelear, ¿si me entiende? Si nos siguen apoyando, obviamente el barrio va a cambiar. Apenas estamos comenzando y vea cómo vamos avanzando».

Dato: Actualmente la estrategia es implementada en Apartadó, Antioquia, y cuenta con la participación de cerca de 600 jóvenes. La iniciativa pretende extenderse en los cinco ‘bloques’ que tiene el barrio Obrero de Apartadó, y en sectores aledaños como Policarpa y 20 de enero, así como otros municipios de la Subregión de Urabá.



