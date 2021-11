Un mayor de la Policía pedía $ 2 millones al Clan del Golfo para dejarlos »trabajar»

El mayor Jhon Fredy Cifuentes de la Policía Metropolitana de Barranquilla está siendo investigado por presuntamente trabajar para el Clan del Golfo en el municipio de Puerto Colombia. Hasta el momento ha sido separado de su cargo y se está analizando la información encontrada cuando se interceptaron llamadas de integrantes de esta GAO.

El pasado 30 de octubre fueron capturados 10 presuntos integrantes del Clan del Golfo, entre estos se encontraban supuestos encargados de las finanzas, sicarios, distribuidores de estupefacientes y apoderamiento ilícito de tierras en el Atlántico, quienes actuaban en complicidad con posibles servidores públicos, y el mayor Cifuentes podría ser uno de ellos.

El Fiscal Segundo Especializado de Barranquilla, en la audiencia contra los capturados, presentó un audio obtenido por el Gaula de la Policía cuando interceptó conversaciones para la investigación contra el Clan del Golfo.

En el audio, escuchado y evaluado por un juez de control de garantías, conversan Carlos Charris Gómez, alias »Charris» y Ángel García Fernández. Allí hablaban acerca de una reunión que se habría realizado el 1 de septiembre de 2021 entre ellos y, al parecer, el mayor Cifuentes.

Ángel García le habla a alias Charris del »man» (supuestamente el mayor) y le explica que este le dijo que su mujer se iría el fin de semana para una boda en Bucaramanga, por lo que pedía que le pasaran »dos palos» (dos millones de pesos) para el sábado y que si no se los daban, ya no trabajaba más para el Clan del Golfo.

Asimismo, García cuenta que el mayor Cifuentes supuestamente le dijo »avísale a tu patrón, si se compromete, yo me comprometo, si no ya yo me opongo en esa vaina».

Cuando Zona Cero consultó al Comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Brigadier General Luis Carlos Hernández Aldana, sobre el caso, este aseveró que el mayor Cifuentes sería separado de su cargo.

Para leer más noticias de Colombia, ingrese aquí.

Encontraron muerto y dentro de una alcantarilla a un policía que estaba desaparecido https://t.co/81o58Cq8Ct — Minuto30.com (@minuto30com) November 8, 2021