La Policía ya no estaría a cargo del Ministerio de Defensa

in

En los últimos días volvió a tomar fuerza la propuesta de sacar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa, esta vez lo puso sobre la mesa el nuevo ministro de esa cartera, diciendo que esta pasaría al nuevo Ministerio de Paz, Convivencia y Seguridad.

Iván Velásquez Gómez, ministro de Defensa designado por Gustavo Petro, explicó la importancia de que esta institución se desmilitarice y adquiera una figura de garante de los Derechos Humanos, libertades ciudadanas y convivencia.

Para más noticias de Colombia, ingrese aquí.

«En Defensa no habrá persecución a las Fuerzas Militares y de Policía»: Ministro

“No hay que inquietarse por estos cambios, teniendo en cuenta que se va a ganar en civilidad, en el respeto por el Estado de derecho, en construir una Policía como lo dice la Constitución Política, para la convivencia y para la garantía del disfrute de los derechos y garantías fundamentales”, dijo el ministro entrante.

Además, el jefe de esta cartera aseguró que durante su gestión no habrá lugar a la venganza ni a la persecución contra las mismas Fuerzas Militares: “No vamos a ser tampoco un gobierno permisivo, pueden estar tranquilos que no existirá una acción encaminada a desarrollar ‘cacería de brujas’ o actuaciones que pretendan lesionar a las fuerzas militares, ya que no es el propósito de este gobierno”, recalcó.