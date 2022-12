No hay signos de violencia visibles, Policía habla sobre la muerte de salsero Lalo Rodríguez

in

San Juan, 13 dic (EFE).- El veterano salsero puertorriqueño Lalo Rodríguez, de 64 años, fue hallado muerto este martes frente a un edificio del residencial Sabana Abajo, en el municipio de Carolina, en el norte de Puerto Rico.

La Policía de Puerto Rico informó que una llamada al sistema de emergencias alertó a las autoridades que se trasladaron al lugar, donde un familiar del artista identificó el cuerpo.

No hay signos de violencia visibles en el lugar y será la autopsia, y otras pruebas, las que determinen las causas de la muerte, reportó en un comunicado la Policía.

Con una carrera de más de 45 años, la voz de éxitos como «Ven devórame otra vez», «Pero llegaste tú» y «Nada de ti» se distinguió como una de las voces más célebres en la historia de la salsa.

«Una de las voces más hermosas que mis oídos han escuchado y escucharán. Su timbre único, afinado y potente, hicieron de su música una inmortal.Mis sinceras condolencias a su familia y fanáticos. Que en paz descanse nuestro Lalo Rodríguez», expresó en su cuenta de Twitter el cantante puertorriqueño Elvis Crespo.

Ubaldo Rodríguez Santos, nombre de pila del artista, comenzó su carrera musical a sus 12 años al unirse como cantante en la orquesta Tempo Moderno.

A sus 16 años debutó como cantante profesional grabando su primer disco con el legendario pianista de origen puertorriqueño Eddie Palmieri, titulado «The Sun of the Latin Music», el cual se convirtió en el primer álbum en obtener un premio Grammy anglosajón en el género de la salsa.

Canciones como «Nada de ti», «Deseo salvaje», «Una rosa española» y «Nunca contigo» formaron parte de ese disco,

Rodrígue grabó su segunda producción «Unfinished Masterpiece» (1975), seguido del disco «Fireworks» (1976) junto a la banda de Frank «Machito» Grillo.

El cantante boricua trabajó después en la producción «Tommy Olivencia Introducing Lalo Rodríguez y Simón Pérez», lo que le valió su segundo premio Grammy anglosajón, convirtiéndose en el primer cantante latino en ganar dos gramófonos.

Rodríguez después formó parte de la orquesta Puerto Rico All Star, con la cual grabó los discos «Los profesionales» y «Tribute to the Messiah».

Varios años más tarde a Puerto Rico, donde trabajó junto al productor Frank Ferrer en el disco «Simplemente Lalo», en la que estuvieron los temas «Francisco Andante», «Si no hay material» y «Máximo Chamorro» y «Tristeza encantada», escritos por Tite Curet Alonso.

Tres años más tarde lanzó «Un nuevo despertar», en el que se incluyó «Ven devórame otra vez», su mayor éxito a nivel internacional con el que permaneció por más de un año en la lista de la revista Billboard.

El artista vivió en Orlando, Florida, alrededor de 26 años, en 1986 se casó con Wanda Torres, con quien tuvo cuatro hijos: Jeramel, José Juan, Linda y Yariel.

Varios escándalos marcaron la carrera del artista con episodios que incluyeron adicciones a drogas, consumo excesivo de alcohol y en 2011 fue arrestado en Florida, por cargos de violencia doméstica.

Se le dictó una sentencia de dos años de libertad condicional y el veterano de la salsa se divorció en 2022.

Más noticias de Entretenimiento