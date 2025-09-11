Policía intensifica ofensiva contra el Frente 36 de las Disidencias: van por «Chejo», «Manuelito», «Samir» y «Primo»

Resumen: La Policía Nacional intensifica la ofensiva contra el frente 36 de las disidencias de las FARC. La ofensiva se centra en la captura de alias "Chejo", "Manuelito", "Samir" y "Primo"

Minuto30.com .- El director de la Policía Nacional, mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, informó sobre el avance de la ofensiva contra el frente 36 de las disidencias de alias «Calarcá. La ofensiva se inició tras el atentado terrorista en el que un helicóptero de la flotilla con la que Estados Unidos apoya a la Policía fue impactado con un dron, dejando 13 uniformados muertos.

El operativo, que se desarrolla en el municipio de Campamento, Antioquia, se centra en la captura de los principales cabecillas del frente 36, como alias «Chejo», «Manuelito», «Samir» y «Primo. Estos dos últimos movilizaron a un grupo de delincuentes y utilizaron a la población civil para intentar recuperar los cuerpos de alias «Román» o «Aguilar», y de alias «Guillermino» o «Zarco».

Alias «Guillermino» es señalado por las autoridades de ser el responsable de haber preparado y activado el campo minado que derribó el helicóptero. En el marco de la ofensiva, la Policía Nacional incautó explosivos, dos pistolas, una granada, 15 proveedores para fusil, 670 cartuchos, siete celulares, dos radios de comunicación y material de intendencia.

