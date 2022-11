[VIDEO] La lista de insultos de un policía a un ciudadano porque lo grababa en un procedimiento

El parlamentario Inti Asprilla, denunció con un video en su cuenta de Twitter, el presunto abuso de autoridad, de parte de un policía de carreteras, quien insultó a un ciudadano en un puesto de control, porque lo estaba grabando.

“Urgente El gobierno de @petrogustavo debe iniciar inmediatamente una mesa que haga seguimiento a casos de #AbusoPolicial en toda Colombia. Ya es hora que de una vez por todas, se entienda que la arbitrariedad de algunos policías no puede tolerarse. Fuerza”, escribió el congresista.

A continuación, un listado de algunas de las frases dichas por el policía, durante la interacción con el ciudadano:

-Quítese la chaqueta quítese todo que lo voy a requisar

-Grabe lo que usted le dé la gana que a mí no me da miedo

-Que no me grabe por nada. Respete. ¿Cuál es la bobada con el Policía?

-Esas bobadas, grabando maricadas

-Si usted quiere por las malas, por las malas le damos

-No vaya a borrar nada porque le arrebato ese ‘hp’ celular

-De malas como un ‘hp’. No me toque el ‘hp’ uniforme

-Esta gente hay que tratarla así. No me gusta que me grabe la ‘hp’ cara

Una vez el policía creyó que ya no estaba grabando el policía dijo en un tono más bajo:

“Deje de ser complicado hermano, yo ya estoy pensionado y me puedo ir de la Policía cuando me dé la ‘hp’ gana. ¡Listo! Dio con el que no era, si usted me tira suave yo le doy suave y si no, mañana mismo me voy de la Policía, facilito. Así usted me grave, así ponga denuncia, sabe qué hago yo, coja su ‘hp’ Tenga su ‘hp’ uniforme Procuraduría. Eso es todo”, aseguró.

El agente también cuestionó al ciudadano por creer en las leyes y dijo que la Constitución no servía para nada: “Pa’ qué deje de ser empeliculado. Esa ‘hp’ constitución no sirve para nada ¿usted cree en las leyes? O sea que usted es de Petro. Le voy a decir una cosa, usted se ve que es un man humilde, usted en todo puesto de Policía va a tener problemas y el día que usted vaya mal, no le van a colaborar, eso sí se lo digo”.

Al final del procedimiento, el ciudadano le pidió al Policía que, si se podía identificar, pero este respondió con más insultos: “Va a seguir usted con la misma chimbada conmigo. Váyase pa’ su puta mierda usted. Ya le dije lo que era yo. Lárguese que gente como usted no queremos aquí”.