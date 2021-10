Policía sacó ‘arrastrado’ a un hombre «parapléjico» de un carro

Las autoridades en Dayton, Ohio, dicen que están investigando las acciones de los oficiales, que sacaron a un conductor que dijo que estaba incapacitado de su carro durante una requisa por parte de la Policía relacionada con las drogas.

Clifford Owensby, de 39 años, quien dijo que no podía usar sus piernas, se habría sentido impotente cuando lo sacaron del carro al suelo y lo esposaron antes de ser colocado en la parte trasera de un vehículo patrullero de Dayton durante la tarde del 30 de septiembre.

De acuerdo con el video, la policía sacó por la fuerza a un hombre parapléjico de su vehículo y lo arrojó al suelo, a pesar de sus repetidas peticiones y de que él dijo que no podía usar las piernas, según lo grabado por la cámara corporal de uno de los oficiales que fue publicado el viernes.

El video que habría sido editado, no dejaría ver bien lo sucedió antes o después del video. En el clip se ve al conductor del vehículo diciéndole a los oficiales que es parapléjico. Uno de los oficiales dijo que lo ayudaría a salir del automóvil, pero él se negó y preguntó por qué lo detuvieron.

«No puedo salir del vehículo, señor», dijo el hombre que fue detenido por la Policía. El oficial le dijo que necesitaba estar fuera del vehículo para que un perro pudiera oler las drogas, pero él se opuso.

«No, no me vas a tocar. Definitivamente no me vas a tocar (…) Habrá una demanda si me pones las manos encima sin ningún motivo, hermano», dijo el hombre mientras estaba manipulando el celular y sentado en la silla del piloto.

Policía arrastra a un hombre parapléjico

