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    Policía despliega equipo especial PONALSAR y perros de rescate en zonas afectadas por el sismo

    El Gobierno Nacional continúa coordinando con la UNGRD el envío progresivo de más equipos de socorro

    Publicado por: SoloDuque

    policia viaja terremoto
    Policía despliega equipo especial PONALSAR y perros de rescate en zonas afectadas por el sismo

    Resumen: Mientras las autoridades departamentales en Antioquia, Chocó, Risaralda y Caldas consolidan el censo de edificaciones afectadas, que ya superan las decenas de infraestructuras agrietadas

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    Minuto30.com .- Ante la magnitud de la emergencia provocada por el sismo de 7.4 que sacudió gran parte del territorio nacional, las instituciones del Estado han comenzado a desplegar toda su capacidad operativa para atender a las poblaciones más golpeadas.

    A través de sus canales oficiales, la Policía Nacional confirmó la movilización inmediata de uno de sus escuadrones de élite más importantes para este tipo de tragedias: la Unidad de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres (PONALSAR).

    Binomios caninos, la esperanza entre los escombros

    El desplazamiento de los uniformados de PONALSAR no se realiza en solitario. El aspecto más destacado de este operativo de emergencia es el envío de los caninos especializados en búsqueda y rescate.

    Estos perros, rigurosamente entrenados para detectar el rastro humano bajo estructuras colapsadas o deslizamientos de tierra, son la principal herramienta de los organismos de socorro para agilizar la localización de posibles víctimas atrapadas, como las que podrían encontrarse en viviendas que sufrieron desplomes totales.

    «Ante el fuerte sismo registrado en el país, nuestros uniformados del grupo PONALSAR se desplazan hacia las zonas afectadas junto a caninos especializados para apoyar las labores de búsqueda, rescate y atención», indicó la Policía de Colombia en su comunicado oficial.

    Trabajo incansable en el terreno

    Mientras las autoridades departamentales en Antioquia, Chocó, Risaralda y Caldas consolidan el censo de edificaciones afectadas (que ya superan las decenas de infraestructuras agrietadas), los efectivos de PONALSAR tienen la misión de llegar a los puntos más críticos y de difícil acceso.

    «En el terreno, nuestros policías trabajan de manera incansable, brindando ayuda a las comunidades afectadas y atendiendo de primera mano las necesidades de quienes más lo requieren», reiteró la institución, enviando un mensaje de esperanza y acompañamiento a las familias que perdieron sus hogares o se encuentran a la intemperie por el riesgo de réplicas.

    El Gobierno Nacional continúa coordinando con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) el envío progresivo de más equipos de socorro, priorizando municipios en el occidente del país que sufrieron los embates más fuertes del movimiento telúrico.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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