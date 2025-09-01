Policía desmantela millonario complejo minero del Clan del Golfo en Antioquia

Resumen: En un operativo de la Policía Nacional y la Fiscalía en Caracolí y Segovia (Antioquia), se desmanteló un complejo minero ilegal del Clan del Golfo. La operación resultó en la incautación de maquinaria y oro valorado en casi mil millones de pesos, asestando un golpe contundente a las finanzas de la organización criminal y protegiendo los recursos naturales de la región.

En una operación conjunta, la Policía Nacional dio un golpe contundente a las finanzas del Clan del Golfo al desmantelar un complejo de minería ilegal en el nordeste antioqueño, específicamente en los municipios de Caracolí y Segovia.

La ofensiva se dirigió contra la subestructura ‘Jorge Iván Arboleda Garcés’ como parte de un esfuerzo para proteger los recursos naturales del país.

Durante la intervención, las autoridades destruyeron seis unidades de producción minera. En el lugar, incautaron 1.413 gramos de oro y recuperaron casi tres toneladas de material aurífero. Además, se decomisó una excavadora, tres dragas y nueve motores, valorados en casi mil millones de pesos.

Más allá del impacto económico, la operación tiene un gran significado ambiental. Con la destrucción de este complejo, se mitiga el grave daño ecológico que la minería ilegal estaba causando a los suelos, la flora, la fauna y las fuentes hídricas de la región.