[Video] Policía se pronuncia frente a los bloqueos y manifestaciones en Medellín

Más de 3 mil uniformados de la Policía Nacional han hecho acompañamiento a las diferentes manifestaciones en la ciudad y el Valle de Aburrá, así lo confirmó el Coronel Daniel Mazo, comandante Operativo de Seguridad Ciudadana.

El Oficial, al entregar un balance operacional de la jornada de protestas de este miércoles 12 de mayo, manifestó que se han presentado «bloqueos en la vía regional y estuvimos muy atentos a esta situación dándole tiempo y tolerancia a que estas personas que desenfocan su protesta que se dedican a situaciones vandálicas a irrespetar y no reconocer los derechos de las demás personas, estamos atentos, hemos estado acompañándolos».

El Coronel también indicó que no se ha hecho uso de la fuerza, «no se ha utilizado la fuerza el Esmad y el personal que se tiene dispuesto para controlar este tipo de hechos, violentos hemos estado atentos esperando, intentando que ellos entiendan que no se necesita llegar a ser delincuente, violento para manifestar lo que él considera que no ha tenido la oportunidad de parte del estado».

Finalmente, hizo un reconocimiento a los ciudadanos que han manifestado pacíficamente y con cultura.



Foto: Policía

¡PILAS! Manifestantes bloquean La Avenida Las Vegas y más vías del Area Metropolitana https://t.co/DkBO6G2QEg — Minuto30.com (@minuto30com) May 13, 2021

