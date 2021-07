Foto y video: Este es el policía al que le tiraron una piedra con una cauchera en Bogotá

Luego de que el secretario de Gobierno de Bogotá -Luis Ernesto Gómez- denunciara el caso de un uniformado del Esmad que fue atacado en un ojo con una piedra lanzada con una cauchera durante los desmanes del pasado martes, 20 de julio, en las últimas horas el policía habló desde el centro asistencial donde se encuentra recluido y contó más detalles de lo que ocurrió.

Y es que ya se habla de 95 policías heridos en todo el país durante los desmanes de ayer, en donde uno de ellos fue Cristian Ávila, el uniformado del Esmad que podría perder su ojo derecho debido al ataque que sufrió.

Así lo dio a conocer Noticias Caracol, medio para el que el policía dio declaraciones desde el centro asistencial en el que se encuentra, «estábamos en frente de los llamados primera línea y en el momento pues, yo soy escudero y tengo mi escudo en alto, pero la piedra veo que me la lanza con una cauchera, pero en diagonal, no de frente, y es ahí cuando me pega en la parte del ojo derecho y luego un compañero que estaba detrás mío me saca del Portal Américas y él me lleva a la ambulancia para brindarme los primeros auxilios», dijo con su ojo ya vendado.

Asimismo, el uniformado le contó al medio citado que tiene una hija de tan solo tres añitos y que solo lo ha podido ver por medio de fotografías.

Es de resaltar que la Dirección de Sanidad ya habla de 95 policías heridos durante la jornada del 20 de julio, «de estos, 35 pertenecen a la Metropolitana de Bogotá, 15 a la de Cali, 8 a Medellín y enfrentan lesiones por armas traumáticas y cortopunzantes; 19 lesionados con explosivos incendiarios, 5 registran fracturas, 57 contusiones, entre estos son 2 oficiales, 7 mandos ejecutivos, 74 patrulleros y un auxiliar de Policía».

Por su parte, el secretario de Gobierno de Bogotá ya había denunciado este hecho el pasado martes e incluso, compartió una reflexión: «Varios jóvenes en Bogotá han sufrido lesiones oculares por procedimientos irregulares de algunos miembros de la policía. Hoy la lesión ocular la sufrió el patrullero Cristian Ávila a manos de un violento. «Ojo por ojo y el mundo acabará ciego» decía Gandhi. ¡No más violencia!».

Este es el policía al que le tiraron una piedra con una cauchera en Bogotá:

