VIDEO: ¡Aprovechado! Policía agredió brutalmente a un niño de 10 años con autismo

Un juez del tribunal de magistrados de Crewe, envió a prisión este jueves a Chritopher Cruise, de 57 años, un oficial de Policía que agredió de forma brutal a un menor de 10 años de edad con autismo.

Los hechos se registraron en enero de 2020, en el condado de Merseyside, Liverpool, en pleno pasillo de una institución educativa especial para niños con autismo.

El momento, que quedó registrado en video, muestra al agente como intenta darle una patada al niño, mientras este se encuentra en el piso. Luego, el menor se levanta y corre hacia lo que parece ser un salón, sin embargo, el policía lo agarra y lo arrastra por el piso.

Después de cometer la agresión, entró a otro salón para amedrantar a otros niños. “ ¿Escuchas el llanto de ese chico? tu eres el próximo», dijo señalando a otro menor.

Pese a que el policía se retiró de su cargo antes de que la institución tomara medidas en su contra, su proceso de judicialización tardó más de un año, sin embargo, este jueves finalmente fue acusado por el delito de agresión. Además, fue sentenciado a pagar 88 libras esterlinas, más otras 100 como compensación a la familia de la víctima.

“Su sentencia fue tan indulgente. Es un matón, eso es todo lo que es, sólo un matón. La familia está furiosa. La vida de la víctima ya es lo bastante dura», dijo un familiar que no quiso ser identificado al medio local.

Police officer Christopher Cruise vs 10 year old severely autistic boy at a special needs school – ordered to pay £100 compensation pic.twitter.com/da4Z95iP0H

— kwilliam (@kwilliam111) September 9, 2021