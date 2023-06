Video. ’Momento de película’: mujer y niños entraron en pánico cuando policías allanaron su casa por error

El 21 de junio, en Argentina se vivió un momento de terror cuando un grupo de las fuerzas especiales de la Policía entraron por error a una casa en intento de un allanamiento.

La Policía se encontraba en un operativo para atrapar a una mujer que fue señalada de homicidio. Sin embargo, ingresaron a la casa equivocada, dando un momento de pánico a una mujer y a dos menores de edad de 7 y 4 años.

Cuando los policías interrumpen en la vivienda, la mujer aviso a los niños esconderse, para luego levantar las manos y se arrodillarse, mientras les decía: “Aquí hay dos criaturas”.

Sin embargo, los uniformados realizaron el procedimiento, contestándole: “Al piso”. Después de varios minutos, el grupo de las Fuerzas especiales se dio cuenta del error.

Después del suceso, se compartió el vídeo en Twitter y se aclaró que la mujer era la niñera de los niños.

«Hice algo que me salió así, prioricé a los nenes. No quería que me pasara nada a mí para no dejarlos solos a ellos. Me daba cosa que me agarraran, me llevaran y dejarlos solitos. Espero que esto también sirva para que mucha gente se dé cuenta de la violencia con la que estamos conviviendo. También para que no se repita, fue una situación traumática. No tanto para mí, yo entendí todo, sino para los nenes que son chiquitos y no entendieron nada», aseguró la niñera.

