¡Polémico triunfo verde! Nacional venció a Santa Fe en El Campín con doblete de Morelos

Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
    Publicado por: SoloDuque

    Morelos en una imagen de Atlético nacional, tras convertir doblete ante santa fe
    Foto tomada de @nacionaloficial
    Minuto30.com .- En un duelo cargado de adrenalina y decisiones arbitrales que darán de qué hablar durante el resto de semana, Atlético Nacional se llevó los tres puntos de Bogotá al vencer 1-2 a Independiente Santa Fe.

    El partido, correspondiente a la fecha 5 (uno de los tres juegos aplazados del equipo antioqueño), dejó al “Rey de Copas” en la parte alta de la tabla y al equipo “Cardenal” con un sabor amargo.

    El León pegó primero, pero el “Búfalo” despertó

    El encuentro inició con un Santa Fe propositivo que logró romper el celofán gracias a una anotación de Frasica en el minuto 9, quien puso a celebrar a la parcial local en El Campín.

    Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

    Sin embargo, la historia cambió en la segunda mitad bajo el mando de Alfredo Morelos. El delantero cordobés demostró su jerarquía con un doblete definitivo:

    Minuto 63: Empató el encuentro desde el punto blanco del penal, con una ejecución certera que dejó sin opciones al portero rival.

    Minuto 70: Selló la victoria con un golazo de media distancia que Mosquera Marmolejo no pudo controlar, silenciando las tribunas bogotanas.

    La polémica: Un empate anulado en el último suspiro

    El cierre del partido estuvo marcado por la controversia. En el minuto 87 Santa Fe logró enviar el balón al fondo de la red en lo que parecía el empate agónico; sin embargo, el tanto fue anulado por el arbitro, al considerar que hubo una falta por parte de Hugo Rodallega.

    La decisión desató la furia de los jugadores cardenales y del cuerpo técnico, quienes reclamaron airadamente un despojo en su propia casa.

    Así queda la tabla de posiciones

    Con este resultado de “oro” en la capital, la tabla de la Liga BetPlay 2026 se mueve así:

    Atlético Nacional: Escala a la segunda posición con 15 puntos, consolidándose como candidato pese a tener aún dos partidos pendientes.

    Independiente Santa Fe: Se estanca en la casilla 12 con apenas 10 puntos, saliendo temporalmente del grupo de los ocho.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


