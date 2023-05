VIDEO. Este fue el polémico penalti que le pitaron a Atlético Nacional ante Alianza: ¿fue o no fue?

Este domingo, Atlético Nacional cayó por primera vez en su historia frente a Alianza Petrolera y luego de 22 partidos jugados.

La caída se presentó en su visita al conjunto petrolero por la fecha 19 de la Liga BetPlay, en un partido en el que el conjunto antioqueño salió con una nómina llena de jugadores juveniles.

No obstante, el segundo gol de los locales, que fue el que les dio el triunfo, llegó luego de un polémico penalti que provocó diferentes opiniones en las redes sociales.

El encuentro fue muy parejo y parecía que terminaría empatado, pero a los 75 minutos Cristian Blanco se lanzó a la grama para evitar un remate de Edwin Torres, el cual al final le pegó de forma desviada, pero el jugador verdolaga no logró frenar la barrida porque el terreno de juego se encontraba mojado y terminó contra uno de los tobillos del futbolista rival.

Así las cosas, el árbitro revisó el VAR y dio el penalti, los jugadores de Nacional y el técnico Paulo Autuori no se aguantaron y reclamaron pues consideraron que el toque se dio de forma fortuita y luego de que el jugador petrolero había rematado. Así que la acción no cambiaba el rumbo de la jugada.

Es penal. Blanco se tira con los tacos de frente y termina impactando en el talón de Torres de Alianza. pic.twitter.com/rYpUkUeESP — joseborda (@joseborda1) May 15, 2023

Tras la caída 2-1, los hinchas del Verde se sumaron a los reclamos en las redes sociales y distintos analistas compartieron su punto de vista acerca de la jugada.

¿Estuvo bien pitado el penal a favor de Alianza Petrolera? Los panelistas de #F10Colombia analizaron la jugada que le dio la victoria al equipo aurinegro frente a Atlético Nacional. ¡Míralo en vivo por #ESPNenStarPlus! -> https://t.co/aSATCYmMdk pic.twitter.com/rraEYY9AIz — ESPN Fútbol Colombia (@ESPNFutbolCol) May 15, 2023

Unos aseguran que no era penalti y otros defienden la determinación del juez central, lo que deja claro que fue una jugada bastante controversial.

“A mí no me gusta hablar del arbitraje, pero no había manera de sufrir más goles. Cuando se pierden partidos por errores nuestros o porque el rival es más eficaz que nosotros, no hay problema, pero molesta un montón salir con partidos de esta naturaleza”, manifestó el DT Autuori en la parte final.

#LigaBetPlayDimayor 2023-I.

Reacciones a la derrota verdolaga con Alianza Petrolera… "Yo hoy día como hombre del fútbol, salgo avergonzado de acá": Paulo Autuori, DT @nacionaloficial Para ver toda la conferencia de prensa:https://t.co/WCwOIlxWNs pic.twitter.com/y3S2pjgTUI — Nacional Es Pasión (@NacionalsPasion) May 15, 2023

El estratega brasileño aprovechó para elogiar el fútbol de Alianza, pero resaltó que no necesita de “las cosas que pasaron hoy”.

Cabe mencionar que con este resultado, Alianza Petrolera consiguió su clasificación al llegar a 30 puntos en la tabla de posiciones y quedar ubicado en la quinta posición.

La jugada de Barranca me parece PENAL y lo explico. Cristian Blanco asume el riesgo al lanzarse en plancha desde atrás. Tiene la mala fortuna de que su contacto lleva a que al rival se le doble el tobillo muy feo. 1- No importa que ya haya pateado

2- La pelota seguía dentro pic.twitter.com/l3ruFGWXuB — El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) May 15, 2023

