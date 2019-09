¡Polémico! Futbolista dice que aunque no votó en los ‘The Best’, en los resultados aparece que votó por Messi

Este martes el capitán de la Selección Nicaragua de Fútbol, el delantero Juan Barrera, aseguró que no votó en los premios The Best de la FIFA, aunque el sistema asegura que sí lo hizo y le sumó puntos a Lionel Messi.

En la lista ofrecida por la FIFA apareció que el voto de Barrera fue a favor del futbolista argentino que juega en el Barcelona de España, pero él negó que haya participado este año en el premio, desatando polémica en el mundo del fútbol por un posible ‘amaño’ de los resultados.

“De dónde sacas eso, yo en ningún momento voté por los premios The Best 2019. Información falsa (…) No Voté por los premios The Best 2019 cualquier información sobre mi voto es falsa, el año pasado sí voté, pero esta vez no lo hice”, publicó el jugador a través de sus redes sociales.

Además, aseguró que en la anterior edición del reconocimiento recibió en su correo un enlace a través del cual votó, pero en esta ocasión no fue notificado, por lo que se sorprendió de la información que apunta a que su voto fue otorgado a Messi.