Polémico anuncio del Hombre Más Sexy del Mundo ¿mérito o agenda progre?

Resumen: La elección de Bailey, un actor de trayectoria reciente en el mainstream gracias a Netflix y su próximo papel en Wicked, ha dejado fuera a otros favoritos de la audiencia y ha encendido el debate sobre quién realmente define la sensualidad a nivel global

Minuto30.com .- La revista People ha desatado una ola de controversia y debate al nombrar al actor británico Jonathan Bailey (estrella de ‘Bridgerton’ y ‘Wicked’) como el Hombre Más Sexy del Mundo 2025. Aunque sus seguidores celebran que el actor sea el primer hombre abiertamente homosexual en ganar este título, la decisión ha polarizado las redes sociales, donde algunos cuestionan si la elección fue por mérito genuino o por cumplir con una agenda de «diversidad e inclusión» en Hollywood.

El Factor LGBTQ+ que Redefine la «Sexy»

Este nombramiento, que marca el 40 aniversario de un galardón que comenzó con Mel Gibson, ha sido recibido con opiniones divididas. Mientras que el hashtag #SexiestManAlive2025 se disparó a tendencia global como un supuesto «avance» en la representación LGBTQ+, los críticos argumentan que la revista priorizó el impacto cultural y la corrección política sobre los tradicionales criterios de atractivo masivo. People explicó que su elección se basó en una combinación de carisma, trayectoria, estilo y conexión emocional, una fórmula que, para muchos, parece diseñada para evitar controversias.

La elección de Bailey, un actor de trayectoria reciente en el mainstream gracias a Netflix y su próximo papel en Wicked, ha dejado fuera a otros favoritos de la audiencia y ha encendido el debate sobre quién realmente define la sensualidad a nivel global. Bailey, quien se enteró de la noticia mientras actuaba en una producción de Shakespeare en Londres, se convierte así en la figura central de una acalorada disputa cultural sobre los límites de la belleza, la sexualidad y la representación mediática en la élite de Hollywood.

Aquí más Noticias de Entretenimiento