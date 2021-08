«Son unas cochinadas, porquerías»: Polémica por video en el que un profesor rechaza las relaciones homosexuales

Polémica a generado en las redes sociales lo expuesto por un profesor universitario sobre las relaciones homosexuales y el aborto.

Los controversiales temas fueron tocados por el docente durante una clase virtual, al parecer, para sus alumnos de la Facultad de Derecho, Contaduría y Administración de una universidad mexicana.

Durante su intervención el docente manifestó, «ahora con tanta distorsión de la sexualidad y todas esas barbaridades, que ahora les permite hombre con hombre, mujer con mujer. Estoy totalmente en desacuerdo con esas marranadas, son unas cochinadas, porquerías, punto. Salen, así de simple“.

El docente defendió su opinión bajo argumentos bíblicos y hasta dio la cita de la Biblia que habla del rechazo de la homosexualidad.

Tambien hablo de otro tema: el aborto; «y me voy a meter con otro tema polémico, ahora alguien se embaraza y dice: ‘tengo derecho a matarlo’ ¿Para qué carajos te embarazaste?, ¿para qué anduviste abriendo las piernas? Te hubieras inyectado, te hubieras tomados tus pastillitas si querías andar en estas barbaridades(…), porque no me parece correcto que un ser que no se puede defender sea masacrado”.

Luego de las interminables quejas por parte de cibernauta y algunos académicos, la universidad involucrada emitió una carta donde rechazaba lo expresado por el profesor.

