«Tener que soportar a los ‘maricas’ en la calle», polémica por palabras de Sacerdote en el Tolima

El sacerdote Ricardo Zabala utilizó palabras fuertes para referirse a miembros de la comunidad LGTBI, sus declaraciones han sido causa de polémica entre la ciudadanía.

Durante una eucaristía en la iglesia principal de Natagaima, Tolima, el sacerdote no se guardó su opinión frente a las celebraciones de la comunidad LGTBI en la localidad en contraste con la poca asistencia a la misa. Durante su discurso, el líder de la iglesia utilizó la palabra ‘marica’ en repetidas ocasiones.

“¿A que no adivinan cuál es la ciudad de Colombia donde más maricas hay? ¿De dónde salió la reina de los gays? De Natagaima”. fue una de sus frases.

Y continuó, «tener uno que soportar y ver todo eso, dizque los maricas en desfile, y los niños mirando, y los jóvenes y todo eso. Anoche no vinieron a misa, pero si se largaron a ver todos los maricas allá en el coliseo (…) no hubo una banda para tocar acá porque todos estaban allá (…) Yo creo que hasta los monaguillos de acá estuvieron allá”.

El Sacerdote tambien instó a los padres de familia a que cuiden a sus hijos para que futuras generaciones no sean homosexuales, “qué tal los niños viendo a un novio dándole besos a otro novio. No, hermanos, hay cosas que no van, no van y no van. Uno no tiene porqué permitir esas cosas (…) No se les haga extraño cuando los niños empiecen a desfilar, besándose con los mismos niños en la casa, cogiéndole la cola a los mismos primitos”.

Durante una entrevista con Caracol Radio, mantuvo su posición, pidió disculpas por las palabras despectivas pero ratificó, «yo dije que la Iglesia ama y defiende al pecador pero no al pecado”.

Polémica en Natagaima, Tolima, por sermón homófobo de sacerdote https://t.co/lzfdO3k0Vh pic.twitter.com/4KwIhQjrFf — EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) September 7, 2021