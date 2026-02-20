¡Polémica! ¿Néstor Lorenzo llevará a Falcao al Mundial?

Néstor Lorenzo prometió a Falcao llevarlo al Mundial si mantiene regularidad física y suma minutos clave con Millonarios en Colombia. Foto: Millonarios FC

Resumen: El seleccionador Néstor Lorenzo le habría prometido a Radamel Falcao García un lugar en el Mundial de 2026, condicionado a que el delantero mantenga una regularidad de al menos dos o tres partidos por mes con Millonarios. Según reveló el periodista Sebastián Srur, esta promesa de liderazgo para un plantel joven fue el motor del regreso del "Tigre" al fútbol colombiano; sin embargo, su participación a los 40 años dependerá estrictamente de que logre superar las molestias físicas que hoy le impiden tener la continuidad necesaria para igualar el ritmo competitivo de otras leyendas activas como Messi o Cristiano Ronaldo.

El mundo del fútbol colombiano se encuentra expectante ante una revelación que podría marcar el cierre épico de la carrera de Radamel Falcao García.

Según lo informado en el programa Picado TV por el periodista argentino Sebastián Srur, el director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, ya habría mantenido una conversación determinante con el “Tigre”.

En dicho acercamiento, el estratega le habría manifestado su intención de incluirlo en la lista para la próxima cita orbital, siempre y cuando cumpla con un ritmo de competencia constante en su club.

La promesa de Lorenzo se fundamentaría en la necesidad de contar con un líder experimentado que sepa gestionar el vestuario de un plantel mayoritariamente joven.

La condición impuesta por el técnico es clara: si Falcao logra disputar un mínimo de dos o tres partidos por mes y mantiene un estado físico óptimo, tendrá un cupo asegurado en la delegación nacional.

Esta noticia confirmaría que, para el cuerpo técnico, el factor de la edad no es un impedimento, pues el delantero llegaría al torneo con 40 años, priorizando su jerarquía y capacidad de mando sobre el terreno de juego.

Este acuerdo habría sido el detonante principal para que el máximo goleador histórico de la Selección decidiera regresar al fútbol colombiano para vestir la camiseta de Millonarios.

El club bogotano se presentó como el escenario ideal para que el atacante sumara los minutos necesarios que le exigía el seleccionador.

¡Polémica! ¿Néstor Lorenzo llevará a Falcao al Mundial?

Sin embargo, el camino no ha sido sencillo, ya que diversas molestias físicas han impedido que el jugador mantenga la regularidad deseada en el inicio de la temporada, sembrando dudas sobre su evolución médica de cara al torneo.

A diferencia de figuras como Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, quienes llegarán al Mundial plenamente activos en sus respectivas ligas, el desafío de Falcao radica estrictamente en su condición física y la falta de continuidad competitiva.

La cita mundialista, que se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México a partir de junio, aguarda por la recuperación del ídolo samario.

Por ahora, el sueño de ver al “Tigre” en una última Copa del Mundo depende exclusivamente de su capacidad para dejar atrás las lesiones y demostrar que sigue vigente para la alta competencia.

Lo contre recién en @picadotv: @falcao puede ir al Mundial con 40 años. Lo llamo Loremzo ya.

Atentos en Colombia!!!

Cc @PSierraR @EduardoLuisFut pic.twitter.com/3uIjSZVZhI — Sebastián Srur (@Sebasrur) February 20, 2026

