Polémica humorista hizo chiste del Chocó y enciende las redes

Resumen: La controversia alrededor del segmento de Gabriel Murillo, también conocido como el Gordo Murillo, ha generado un amplio debate en las redes sociales y más allá. El humor, especialmente cuando se adentra en territorios delicados como la raza, el género o la cultura, siempre ha sido un terreno complicado. Algunos defienden la libertad del comediante para hacer chistes, argumentando que el humor es subjetivo y que cada persona tiene el derecho de decidir si le agrada o no. Otros, sin embargo, consideran que ciertos temas son sensibles y que el humor puede perpetuar estereotipos o incluso causar daño. En este caso, la comparación del olor del apartamento de Murillo con el olor del Chocó ha generado críticas por considerarse insensible hacia una región y su gente. La intervención de la gobernadora Nubia Carolina Córdoba refleja el impacto que puede tener el humor cuando toca temas que algunos consideran inapropiados o ofensivos. La participación de Murillo en "Master Chef Celebrity 2024" y su asociación con el Canal RCN añaden una capa adicional de complejidad, ya que las acciones de los artistas pueden afectar la imagen de las marcas y los programas con los que están vinculados. El debate sobre el límite del humor y la responsabilidad de los comediantes en la sociedad es continuo y refleja la necesidad de un diálogo abierto sobre temas sensibles y la forma en que se abordan en el entretenimiento público.

Polémica humorista se le fue la mano hizo chiste del Chocó y enciende las redes por posible denigra de una región del país.

Sigue al canal de WhatsApp de Entretenimiento

El humorista Gabriel Murillo «conocido como el Gordo Murillo» está mojando las redes por un segmento en uno de los habituales shows de stand up comedy. Esta vez se fue con una retórica sobre el olor de su cuarto y la comparó con el Chocó. Lo que no se imaginó es que en redes sociales se convertiría en un hype que hasta la gobernadora Nubia Carolina Córdoba, saliera a rechazar su «humor negro y satírico. «Solo la ignorancia lleva a denigrar un territorio y su gente» dijo la mandataria».

Murillo que hace parte del colectivo de humoristas bogotanos, llamado «Con Ánimo de Ofender«. Es actual participante de «Master Chef Celebrity 2024» por lo que eso podría traer un ruido desfavorable para el Canal RCN que con «La Casa de los Famosos», ha tenido críticas fuertes por la grosería de Karen Sevillano y La Segura.

El Chiste Polémico

«El apartamento de mi mamá es limpio todo el tiempo y el mío es un asco, mi apartamento huele asqueroso todo el tiempo. Mis amigos dicen que mi apartamento huele a lo que huele el Chocó y yo creo que sí, un poquito. Yo no he ido al Chocó, pero yo creo que el Chocó debe oler como a Yogo Yogo vencido» Fue lo que dijo el humorista Gabriel Murillo en el video que tiene indignados a muchos y a otros apoyándolo.

«Hay tipos de humor y ese es un tipo, que guste o no eso es de cada uno»; «El humor, por más hiriente que pueda ser, hay que defenderlo siempre» y «no me preocupa que un tipo haga un chiste de chocó, me preocupa su pobreza, como lo saquean, el racismo del sionismo platanero, sin acueducto, sin alcantarillado, eso es lo preocupante». Son algunos de los mensajes que se leen en las redes. Mientras otros, le desean suerte con una sentencia: «pues… suerte cuando salga de gira…«.

Algunas mujeres recuerdan que el humorista o comediante también a denigrado de las mujeres de forma directa. «Lo curioso es que en sus show todo el mundo se ríe y nadie sale herido por sus chistes«. La polémica encendida y ahora está gozando otros quince minutos de fama o impopularidad.

¿Me pueden regalar el nombre de este señor o etiquetarlo? Le tengo unos chistes tremendos y ya que le pagan por esto, vamos a hacerlo aquí y de gratis, nos vamos a poner a su estatura . Les agradezco su ayuda. pic.twitter.com/h2QTB8XSxd — Alexis Play (@yosoyalexisplay) May 21, 2024

Lee más noticias del entretenimiento