Polémica en Francia por «hombre actriz» ganadora Palma de Oro

Polémica en Francia por «hombre actriz» ganadora de la Palma de Oro 2024 como mejor actriz por «Emilia Pérez».

Karla Sofía Gascón no se imaginó que ganar la Palma de Oro del Festival Internacional de Cine de Cannes, generara una polémica por ser una transexual. «Es un hombre quien ha recibido el premio de interpretación femenina» dijo Marion Maréchal referente político de la ultra derecha francesa en su cuenta de X aduciendo que, «el progreso para la izquierda es la eliminación de las mujeres y las madres».

Sus palabras crearon una tormenta mediática ya que Karla Sofía Gascón «es la actriz» que le da vida al personaje de la película «En Busca de Emilia Pérez». Comedia musical y criminal producción franco-mexicana escrita y dirigida por Jacques Audiard, quien comparte protagónico con Selena Gomez, Zoe Saldaña y Édgar Ramírez.

C’est donc un homme qui reçoit à Cannes le prix d’interprétation… féminine.

Le progrès pour la gauche, c’est l’effacement des femmes et des mères. #Cannes2024 pic.twitter.com/ew3meyGYWj — Marion Maréchal (@MarionMarechal) May 26, 2024

Ante las palabras de Maréchal un grupo de feministas sentó su protesta ya que consideran que demerita el espacio ganado por la comunidad trans. Donde Karla Sofía hace historia al ser la primer trans en ganar un premio actoral como mejor actriz. Por su parte Marion, recalcó en otra publicación en X con fuertes palabras. «No me dejaré intimidar por las amenazas legales de los activistas trans y de los periodistas activistas de France Inter: ¡la verdad es que ser hombre o mujer es una realidad biológica! Los cromosomas XX y XY no se pueden superar». Sentenciando: «Ninguna intimidación legal me silenciará. Me mantendré del lado de la verdad, de la realidad y rechazando el borrado de las mujeres».

Karla está feliz

Karla Sofía Gascón antes «Carlos Gascón«, compartió en sus redes sociales la alegría por haber ganado la Palma de Oro en Cannes. «Los sueños se cumplen y nadie es quien para impedirnos soñar. Antes de empezar a filmar le dije a mi productor lo que lograría. Yo siempre cumplo mi palabra… y más».

La polémica está servida como se ha hecho en el deporte y ahora llega al cine en uno de los Festivales más antiguos de cine que premia lo mejor.

