Polémica en Bogotá: Fiscalía evalúa frenar proceso contra 11 presuntos terroristas y Galán estalla

Resumen: Estarían detrás de la sistemática violencia contra la fuerza pública, bienes públicos y el sistema de transporte en los alrededores de la Universidad Nacional

Minuto30.com .- Un nuevo choque institucional se ha desatado en la capital del país. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, alzó su voz de protesta y exigió justicia luego de conocerse que la Fiscalía General de la Nación decidió suspender el paso a juicio contra 11 personas señaladas de cometer graves actos de terrorismo y vandalismo.

La decisión del ente acusador abre la puerta a que los procesados, vinculados a violentos disturbios cerca a la Universidad Nacional, puedan recibir beneficios o la terminación anticipada de su caso, lo que generó un profundo malestar en la administración distrital.

¿Qué decisión tomó exactamente la Fiscalía?

La controversia estalló luego de que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, emitiera la Resolución 171. A través de este documento, se ordenó reasignar el caso a un grupo de tareas especiales enfocado en la protesta social, lo que causó el aplazamiento inmediato de la audiencia de acusación contra los 11 capturados.

El expediente fue trasladado a la Unidad Nacional de Justicia Restaurativa. En la práctica, esto significa que un equipo especial revisará todo el proceso para evaluar si es viable mantener los cargos por terrorismo o si, por el contrario, se pueden aplicar mecanismos alternativos para terminar el proceso judicial de forma anticipada.

¿Cuál fue la dura respuesta de Carlos Fernando Galán?

El mandatario local no ocultó su indignación frente a la posibilidad de que los procesados evadan un juicio penal ordinario. A través de su cuenta de X, Galán le envió un mensaje directo al ente investigador exigiendo resultados.

«Estos hechos no pueden quedar impunes… Hacemos un llamado a que este proceso avance con rigor y a que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias. Bogotá necesita que se haga justicia. En nuestra ciudad respetamos la protesta pacífica, pero la violencia no puede convertirse en un mecanismo de intimidación ni quedar impune», sentenció el alcalde.

¿De qué graves ataques se acusa a los procesados?

La molestia del Distrito radica en la gravedad de los delitos cometidos. Estas 11 personas, capturadas en diciembre, están señaladas de integrar las organizaciones autodenominadas ‘los Nadie’ y ‘los Arruera’, grupos que estarían detrás de la sistemática violencia contra la fuerza pública, bienes públicos y el sistema de transporte en los alrededores de la Universidad Nacional.

Dentro del expediente de la Fiscalía, a estos individuos se les atribuyen tres ataques de alto impacto ocurridos en 2024:

15 de marzo: Ataque con artefactos explosivos contra una patrulla de la Policía Nacional, hecho que dejó a un uniformado gravemente lesionado.

21 de marzo: La violenta quema de una motocicleta oficial al interior del campus de la Universidad Nacional.

25 de abril: La incineración total de un bus del SITP en plena vía pública para bloquear la movilidad.

El futuro judicial de los 11 señalados queda ahora en manos de la Unidad de Justicia Restaurativa, mientras el Distrito presiona para que respondan penalmente por la destrucción y el terrorismo en la ciudad.