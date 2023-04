in

Juan de Dios García, es un influenciador que está de visita en Medellín, Colombia y ha documentado su experiencia en la ciudad y con la cultura durante los últimos días.

En un reciente Tik Tok, el creador de contenido hizo una broma sobre el acento colombiano contando su experiencia con un taxista que le prestó un servicio.

“Me siento en una serie de narcos. No sé con qué derecho digo eso si yo vivo en Sinaloa, pero es que el acento de aquí impone”, señaló Juan de Dios.

El joven narró que al finalizar el trayecto le dijo al conductor que si le conseguía un tequila le daba una propina. El taxista detuvo el vehículo y le consiguió lo que estaba pidiendo “y cuando me lo entrega me dice: ‘Listo, parcero, ya quedó la vuelta’. Yo dije: ‘No ma(…), ¿a quién mandé a matar?’”.

El video generó cientos de reacciones. Varias de ellas por parte de usuarios que aseguraron que este chiste no es auténtico de él sino del comediante mexicano Franco Escamilla, quien lo había mencionado anteriormente durante un show.

Otros, por su parte, señalaron que ese acento es propio solo de la ciudad de Medellín y que en las otras regiones tienen diferentes formas de hablar.

“Esa frase es de franco Escamilla”, “Ese chiste me suena de alguien”, “Es porque estás en Medellín, en otras partes del país no hablamos así”, fueron algunos de los comentarios.

En su más reciente publicación de Tik Tok, el cantante estadounidense generó cientos de reacciones en sus fanáticos por usar un filtro un tanto particular.

En el clip, se puede ver como el intérprete de ‘Sucker’ utiliza un filtro con una imagen de fondo de Lionel Messi, jugador estrella de la Selección Argentina, besando la copa del mundo que ganó su equipo en el Mundial de Catar 2022.

Utilizando una canción de fondo denominada ‘Es Verdad’ -de Daniel, me estás matando-, el vocalista posiciona su rostro en el lugar donde está el trofeo, simulando que el futbolista le está dando un beso en la frente.

La publicación generó cientos de reacciones, sobre todo por parte de sus fanáticos argentinos, quienes quedaron a la expectativa de un posible tour por el país latinoamerciano.

“Mi gente latino”, “Joe Jonas escuchando Daniel, me estás matando. Muero en paz”, “¿Que los Jonas vienen a Argentina dice?”, “Cosas que nunca imaginé ver”, fueron algunos de los comentarios.

