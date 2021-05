¡Irresponsables! Se desata polémica por boda realizada al interior de un avión en la India

Un evento lleno de felicidad, guirnaldas y personas, desató polémica en Nueva Delhi,India; Se trató de una boda al interior de un avión con decenas de asistentes quienes en su mayoría no seguían los protocolos de bioseguridad.

Las fotos y videos de este matrimonio registrado el domingo 23 de mayo, se ha viralizado en redes sociales debido a la indignación que ha generado en medio de los cibernautas el hecho de que se encuentren tan tranquilos, sin mascarillas ni distanciamiento social, en un país que ha sido azotado por el Covid-19.

De acuerdo con la Agencia EFE, la India superó hoy la barrera de las 300.000 muertes desde el inicio de la pandemia al registrar más de 4.000 fallecimientos en las últimas 24 horas.

El hecho también causó molestia entre las autoridades de Salud del país y la aureolina quienes anunciaron que tomaran medidas.

Rakesh-Dakshina from Madurai, who rented a plane for two hours and got married in the wedding sky. Family members who flew from Madurai to Bangalore after getting married by SpiceJet flight from Bangalore to Madurai. #COVID19India #lockdown @TV9Telugu #weddingrestrictions pic.twitter.com/9nDyn3MM4n

— DONTHU RAMESH (@DonthuRamesh) May 23, 2021