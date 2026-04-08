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    ¡Con el polaco y otros 10! Así formará «Medallo» para recibir a Estudiantes por la Libertadores

    El Medellín sabe que ante un rival argentino no se pueden conceder espacios

    Publicado por: SoloDuque

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    Consumo de uñas entre los hinchas del poderoso, pero con el polaco Francisco Fydriszewski, todo va bien en la delantera del DIM. Foto: DIM
    ¡Con el polaco y otros 10! Así formará «Medallo» para recibir a Estudiantes por la Libertadores

    Resumen: El Medellín sabe que ante un rival argentino no se pueden conceder espacios, y la apuesta de Restrepo parece inclinarse por un equipo rápido en las transiciones por las bandas con los "Chaverra.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El “Poderoso de la Montaña” saltará a la cancha del Atanasio Girardot a partir de las 7:00 p. m. con el objetivo de dar un paso firme hacia “La Gloria Eterna”. Sin embargo, el panorama para Alejandro Restrepo no es el ideal, pues se confirmó que dos de sus pilares no estarán presentes en la nómina de convocados: el arquero Salvador Ichazo y el volante Didier Moreno.

    Estas ausencias obligan al técnico a replantear su columna vertebral, confiando la custodia del arco a Éder Chaux y la contención del mediocampo a una dupla que combine despliegue físico y buen pie.

    Los XI elegidos para la batalla

    Restrepo ha definido un once inicial con nombres de peso y experiencia, destacando la presencia de Franck Fabra en la banda y la potencia goleadora del “Polaco” Fydryszewski.

    Nómina titular del DIM

    Portero: Éder Chaux.

    Defensas: Léyser Chaverra, José Ortiz, Diego Londoño y Franck Fabra.

    Mediocampistas: Esneyder Mena, Baldomero Perlaza, Alexis Serna y John Montaño.

    Delanteros: Francisco Chaverra y Francisco Fydryszewski.

    Un Atanasio que debe ser un fortín/h3>

    Con Ichazo y Moreno fuera, el liderazgo de José Ortiz en la zaga y la capacidad de generación de Baldomero Perlaza serán determinantes para frenar el ímpetu de los “Pincharratas”. El Medellín sabe que ante un rival argentino no se pueden conceder espacios, y la apuesta de Restrepo parece inclinarse por un equipo rápido en las transiciones por las bandas con los “Chaverra.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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