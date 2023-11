Pol Espargaró, que se despide como piloto: «va a ser un fin de semana complicado»

Cheste (Valencia), 23 nov (EFE).- El español Pol Espargaró (Gas Gas RC 16), que se despide este fin de semana como piloto en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP, en el circuito "Ricardo Tormo" de Cheste, asegura que para él "va a ser un fin de semana complicado".

"Por un lado quiero ser competitivo, este es un circuito que se me da bien y en el que he conseguido grandes resultados, y por otro lado, durante el fin de semana me van a pasar muchas cosas por la cabeza y va a estar gente que quiero mucho durante todo el fin de semana por el paddock y conmigo", explica Pol Espargaró.

"Va a ser algo de lo que me voy a ir dando cuenta durante el fin de semana y técnicamente me da mucha pena, por ejemplo, no volver a competir en Qatar, porque es un circuito único y correr bajo las luces es una experiencia que nadie puede tener salvo que seas un piloto de MotoGP, Moto2 o Moto3; aquí puedo venir cuando quiera a rodar con una moto de calle, así que no es lo mismo, será un fin de semana complicado", insistió.

"Yo aquí debuté con la MotoGP, con la Yamaha, y quizá el día antes estaba muy nervioso cuando me ponía la ropa de Tech3, con los colores y todo, era un momento muy nervioso y quizá ahora sea algo parecido, el inicio y el final, las sensaciones son muy parecidas", reconoció Pol Espargaró.

Sobre el hecho de retirarse sin victorias en MotoGP, Pol Espargaró comentó: "No le doy ninguna importancia, no es algo a lo que le he dado crédito o importancia durante mi carrera deportiva. He ganado muchísimas carreras en otras categorías y sinceramente, si hubiera tenido una, dos o tres victorias, una oportunidad que tuve con KTM, mi carrera deportiva no habría cambiado".

"El año que acabé quinto el campeonato, empatado a puntos con el cuarto, estuve tocando el palo de ganar tres carreras, con muchísimas posibilidades, y pasaron cosas por las que no pude, pero no habría cambiado nada; si me dices que ganando carreras hubiera cambiado mi futuro, como por ejemplo pasa ahora con Di Giannantonio, evidentemente que lo habría echado en falta, pero no ha sido el caso, así que ganando más carreras en la época buena que tuve, estaría en la misma situación ahora mismo", señaló.

Pol Espargaró reconoció que no está "al ciento por ciento". "Quizá, después de esta pretemporada, de este invierno, vuelvo a estar como una bestia y voy a entrenar y a luchar para estarlo, pero ahora mismo tengo la sensación de que no estoy al ciento por ciento, y para estar aquí luchando con estos tíos que tienen un talento increíble, con motos muy competitivas todos ellos, tienes que estar en tu máximo nivel y no estoy".

Pol Espargaró insistió en que necesita "esta pretemporada" para recuperarse. "No es un adiós definitivo, pero necesito este invierno y quizá después de esta pretemporada sigo estando mal, me llega una oportunidad en 2025 y la rechazo, pero ahora mismo necesito este invierno para ponerme a tono, y a lo mejor en febrero o marzo estoy perfecto para subirme a la moto y deseo hacerlo. Y así a lo mejor lo intento en 2025, pero ahora mismo, la situación es la que es y lo tengo que aceptar".

Ante la posibilidad de correr el mundial de Superbike, Pol Espargaró comentó: "No lo descarto, no es algo que descarte pues no lo veo como un campeonato de segunda y estamos viendo a 'Bati' -Álvaro Bautista- que está pasando una segunda juventud con más edad y está siendo súper competitivo, así que no lo descarto, pero ahora mismo me quiero centrar en mí, recuperarme y ya veremos qué pasa en 2025".

Por: EFE