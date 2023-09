Póker de reinas al final de 2023 con discos de Minogue, Swift, Rodrigo, Aitana ¿y Shakira?

Madrid, 2 sep (EFE).- Un trío de reinas de la música global de tres generaciones diferentes copará gran parte de los titulares de las próximas semanas por sus álbumes: Kylie Minogue, Taylor Swift y Olivia Rodrigo, a las que en este final de 2023 en breve se sumará en español otra joven reina, Aitana… ¿y puede que Shakira?

La oferta se reactiva notablemente con la llegada de septiembre, que en su primera jornada este viernes sirvió ya lo nuevo de los británicos Royal Blood y que el próximo, día 8, vivirá dos lanzamientos especialmente destacados con el permiso de lo nuevo de la irlandesa Róisín Murphy ("Hit Parade").

En esa fecha verán la luz "For That Beautiful Feeling", el primer disco en cuatro años de una formación decana de la música electrónica mundial, los británicos The Chemical Brothers, pero también "Guts", el esperado segundo disco de Olivia Rodrigo, con el que la estadounidense deberá confirmar las expectativas puestas en quien recibiera el Grammy a "mejor nuevo artista" en 2022.

El día 15 traerá también un aluvión de novedades, sobre todo "The Love Album: Off The Grid", el primer álbum en 17 años del rapero Sean Combs, más conocido como Diddy, así como: "Relentless", de The Pretenders; "It's The End Of The World But It's A Beautiful Day", de Thirty Seconds to Mars; "Bluegrass", del veterano Willie Nelson; y "Revamped" de Demi Lovato, en el que revisita en clave rock temas importantes de su carrera.

La australiana Kylie Minogue estará de vuelta el 22 de septiembre por todo lo alto con su decimosexto disco de estudio, "Tension", después de haber cosechado uno de los mayores éxitos de su etapa reciente con el sencillo "Padam Padam".

En esa jornada se publicarán asimismo "Nothing Lasts Forever" de Teenage Fanclub y "Playing Robots Into Heaven" de James Blake.

Ed Sheeran se marcarán un segundo álbum, "Autumn Variations", el mismo día que "Cousin" de Wilco e "Isn't It Now?" de Animal Collective verán la luz ya a las puertas de octubre, mes que permitirá disfrutar desde el día 6 de otro artista siempre a la vanguardia, Sufjan Stevens, con "Javelin".

DE TAYLOR SWIFT A ¿SHAKIRA?

Ese 27 de octubre es una fecha señalada por muchos "swifters" del mundo, pues es la escogida por la estadounidense Taylor Swift para lanzar "1989 (Taylor's Version)" dentro de su proyecto para regrabar y reapropiarse así de los derechos perdidos sobre buena parte de sus discos.

Tras el éxito de los ejercicios previos de esta iniciativa, se espera con impaciencia la reinterpretación del que fue su trabajo más vendido con "hits" como "Blank Space", "Style" o "Shake it Off".

En noviembre de momento solo hay dos lanzamientos cerrados importantes, ambos el día 17, los de Dolly Parton con "Rockstar" y Nicki Minaj con "Pink Friday 2", su primer álbum en un lustro en el que la rapera llegó a anunciar su retirada.

A partir de ahí todo se vuelve más incierto, pero no habrá que perder de vista a artistas como Doja Cat, Jennifer Lopez, Justin Timberlake o, sobre todo, Dua Lipa, que lleva tiempo trabajando en la continuación de "Future Nostalgia" (2020), el álbum que la catapultó a la primera división de la música internacional.

En música latina, habrá novedades discográficas por parte de artistas como los colombianos J Balvin y Feid y el puertorriqueño Jhay Cortez.

Si además Shakira cristalizara sus recientes y mediáticos desquites sentimentales en un álbum, la temporada se toparía con un repóker de reinas.

Desde España, los dos discos que probablemente marcarán la pauta del mercado llegarán a finales de septiembre: "Me siento vivo" de David Bisbal, sin fecha concreta; y el día 22 "Alpha", el álbum con el que Aitana buscará un público más maduro mediante el giro hacia las bases electrónicas mostrado en "Los Angeles".

