¿Podrá ver a su equipo? Estos son los partidos de la fecha 20 que tendrán trasmisión de televisión

La fecha 20 será definitiva para varios equipos. Unos lucharán por quedarse en la primera categoría, mientras que otros intentarán no salir o ingresar al selecto grupo de los ocho, y por eso, debido a la importancia de estos compromisos, muchos se jugarán en simultánea, y la Dimayor ya definió cuáles tendrán transmisión de televisión.

Lo primero que se definirá será el descenso, y comenzarán los compromisos a partir de las 5:30 de la tarde de este martes 29 de octubre. Jaguares vs Huila será transmitido por la pantalla principal de Win Sports, mientras que Rionegro vs Millonarios irá por la señal alterna del mismo canal; por último jugarán Once Caldas vs Unión Magdalena y se podrá ver por RCN.

Por su parte, en los juegos que se definirá todo, se jugarán sobre las 7:30 de la noche. A Nacional y Medellín les transmitirán los partidos por televisión, y se hará de la siguiente manera: