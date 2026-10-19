¡Podio 100 % colombiano! Johana Viveros ganó la maratón de patinaje en Asunción

Resumen: Johana Viveros ganó la maratón Pro femenina de patinaje en Asunción, en un podio completo para Colombia con Kollin Castro segunda y Yicel Camila Giraldo Vásquez tercera. La carrera de 42 kilómetros cerró el programa de patinaje de velocidad de los World Skate Games Asunción 2026.

Colombia cerró con triunfo y podio completo la maratón de patinaje de velocidad en Asunción. La vallecaucana Johana Viveros se quedó con el título Pro femenino de la prueba de 42 kilómetros, y sus compatriotas Kollin Castro y Yicel Camila Giraldo Vásquez completaron el podio en el segundo y tercer lugar.

La carrera se disputó el domingo 18 de octubre en un circuito de 14,4 kilómetros, como parte del World Skate Marathon Tour. Fue la última prueba del programa de patinaje de velocidad de los World Skate Games Asunción 2026, según informó World Skate.

Una definición al sprint

De acuerdo con la organización, la prueba femenina tuvo un ritmo controlado, con el pelotón unido durante buena parte del recorrido. El tren colombiano marcó el paso en varios tramos y, aunque otras patinadoras intentaron cambiar el ritmo, la carrera se definió en los kilómetros finales con un sprint.

Viveros, que compite con el equipo Power Bearings, ganó ese embalaje y sumó otro título mundial de maratón. Detrás de ella llegó Castro, especialista en velocidad que logró mantenerse con el grupo de punta hasta la meta. Giraldo Vásquez, del equipo Simmons Rana World Team, fue tercera.

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Kollin Castro, figura de los Juegos

Castro ya había sido protagonista en la pista de Asunción. Según la Federación Colombiana de Patinaje, ganó el oro en los 1.000 metros sprint y estableció un récord mundial, una de las marcas que dejó la delegación colombiana en estos Juegos Mundiales.