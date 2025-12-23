¿Poderosos, opinen pues, el rojo ganó o perdió el año? Preguntamos en nuestro canal de WhatsApp DIM

Resumen: A pesar de haber protagonizado un 2025 de alta competitividad al alcanzar los subcampeonatos de la Liga y la Copa BetPlay, el Independiente Medellín cierra el año con un sabor agridulce y una profunda división entre sus logros y la percepción de su hinchada. Aunque el "Poderoso" mostró regularidad y aseguró su regreso a la Copa Libertadores 2026, la falta de títulos pesó más en el juicio de los seguidores; un contundente 91% de los hinchas consultados considera que el equipo "perdió el año". Esta exigencia refleja que, para la comunidad roja, la clasificación continental y el buen rendimiento no compensan la frustración de haberse quedado a las puertas de la gloria en ambas finales locales.
Tras el cierre de la temporada 2025, el DIM se encuentra en medio de un intenso debate sobre su rendimiento.
A pesar de haber consolidado un año de alta competitividad, alcanzando los subcampeonatos tanto en la Liga BetPlay como en la Copa BetPlay, la falta de trofeos en las vitrinas genera sentimientos encontrados.
Aunque el equipo se posicionó como uno de los mejores del segundo semestre y demostró regularidad al disputar instancias definitivas, la gloria máxima le fue esquiva en el último paso.
Como nota positiva, el “Poderoso” logró asegurar su regreso al plano continental al clasificar a la Copa Conmebol Libertadores 2026.
Este logro le permitirá al club iniciar desde las fases previas, planteando un reto internacional ambicioso para el próximo año.
Sin embargo, para una afición que anhela celebrar títulos, el consuelo de la clasificación y la constancia en las finales parece no ser suficiente frente a la amargura de quedar a las puertas de la victoria en dos torneos locales.
La opinión de los seguidores es contundente y refleja una alta exigencia. En un sondeo realizado a través de nuestro canal de WhatsApp DIM, en el que han participado más de 700 personas, el desencanto es evidente.
El 91% de los hinchas considera que el equipo “perdió el año”, mientras que solo un 9% valora el proceso y afirma que fue una campaña ganadora.
Esta marcada tendencia deja claro que, para el pueblo rojo, competir al máximo nivel no compensa la ausencia de una nueva estrella en el escudo.
Los invitamos a participar y dejar su opinión en el canal de WhatsApp de Minuto30 DIM, donde la comunidad más grande de hinchas sigue debatiendo el presente y futuro del equipo.
Acá ingresa a nuestro canal de WhatsApp, donde, tras suscribirse, podrá conocer minuto a minuto las informaciones más relevantes del ‘Rey de corazones’.
Más noticias del Deportivo Independiente Medellín