Tras el cierre de la temporada 2025, el DIM se encuentra en medio de un intenso debate sobre su rendimiento.

A pesar de haber consolidado un año de alta competitividad, alcanzando los subcampeonatos tanto en la Liga BetPlay como en la Copa BetPlay, la falta de trofeos en las vitrinas genera sentimientos encontrados.

Aunque el equipo se posicionó como uno de los mejores del segundo semestre y demostró regularidad al disputar instancias definitivas, la gloria máxima le fue esquiva en el último paso.

Como nota positiva, el “Poderoso” logró asegurar su regreso al plano continental al clasificar a la Copa Conmebol Libertadores 2026.

Este logro le permitirá al club iniciar desde las fases previas, planteando un reto internacional ambicioso para el próximo año.

Sin embargo, para una afición que anhela celebrar títulos, el consuelo de la clasificación y la constancia en las finales parece no ser suficiente frente a la amargura de quedar a las puertas de la victoria en dos torneos locales.

La opinión de los seguidores es contundente y refleja una alta exigencia. En un sondeo realizado a través de nuestro canal de WhatsApp DIM, en el que han participado más de 700 personas, el desencanto es evidente.

¿Poderosos, opinen pues, el rojo ganó o perdió el año? Preguntamos en nuestro canal de WhatsApp DIM

El 91% de los hinchas considera que el equipo “perdió el año”, mientras que solo un 9% valora el proceso y afirma que fue una campaña ganadora.

Esta marcada tendencia deja claro que, para el pueblo rojo, competir al máximo nivel no compensa la ausencia de una nueva estrella en el escudo.

