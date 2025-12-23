Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • ¿Poderosos, opinen pues, el rojo ganó o perdió el año? Preguntamos en nuestro canal de WhatsApp DIM

    • ¿Poderosos, opinen pues, el rojo ganó o perdió el año? Preguntamos en nuestro canal de WhatsApp DIM

    ¿Poderosos, opinen pues, el rojo ganó o perdió el año? Preguntamos en nuestro canal de WhatsApp DIM
    ¡Voten en el canal de WhatsApp! Pese a clasificar a la Libertadores, la hinchada del DIM califica el 2025 como un fracaso tras perder dos finales consecutivas
    Compartir:
    • ¿Poderosos, opinen pues, el rojo ganó o perdió el año? Preguntamos en nuestro canal de WhatsApp DIM

    Resumen: A pesar de haber protagonizado un 2025 de alta competitividad al alcanzar los subcampeonatos de la Liga y la Copa BetPlay, el Independiente Medellín cierra el año con un sabor agridulce y una profunda división entre sus logros y la percepción de su hinchada. Aunque el "Poderoso" mostró regularidad y aseguró su regreso a la Copa Libertadores 2026, la falta de títulos pesó más en el juicio de los seguidores; un contundente 91% de los hinchas consultados considera que el equipo "perdió el año". Esta exigencia refleja que, para la comunidad roja, la clasificación continental y el buen rendimiento no compensan la frustración de haberse quedado a las puertas de la gloria en ambas finales locales.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Tras el cierre de la temporada 2025, el DIM se encuentra en medio de un intenso debate sobre su rendimiento.

    A pesar de haber consolidado un año de alta competitividad, alcanzando los subcampeonatos tanto en la Liga BetPlay como en la Copa BetPlay, la falta de trofeos en las vitrinas genera sentimientos encontrados.

    Aunque el equipo se posicionó como uno de los mejores del segundo semestre y demostró regularidad al disputar instancias definitivas, la gloria máxima le fue esquiva en el último paso.

    Como nota positiva, el “Poderoso” logró asegurar su regreso al plano continental al clasificar a la Copa Conmebol Libertadores 2026.

    Este logro le permitirá al club iniciar desde las fases previas, planteando un reto internacional ambicioso para el próximo año.

    Sin embargo, para una afición que anhela celebrar títulos, el consuelo de la clasificación y la constancia en las finales parece no ser suficiente frente a la amargura de quedar a las puertas de la victoria en dos torneos locales.

    La opinión de los seguidores es contundente y refleja una alta exigencia. En un sondeo realizado a través de nuestro canal de WhatsApp DIM, en el que han participado más de 700 personas, el desencanto es evidente.

    ¿Poderosos, opinen pues, el rojo ganó o perdió el año? Preguntamos en nuestro canal de WhatsApp DIM

    El 91% de los hinchas considera que el equipo “perdió el año”, mientras que solo un 9% valora el proceso y afirma que fue una campaña ganadora.

    Esta marcada tendencia deja claro que, para el pueblo rojo, competir al máximo nivel no compensa la ausencia de una nueva estrella en el escudo.

    Los invitamos a participar y dejar su opinión en el canal de WhatsApp de Minuto30 DIM, donde la comunidad más grande de hinchas sigue debatiendo el presente y futuro del equipo.

    Acá ingresa a nuestro canal de WhatsApp, donde, tras suscribirse, podrá conocer minuto a minuto las informaciones más relevantes del ‘Rey de corazones’.

    Sigue al canal de WhatsApp del DIM

    Más noticias del Deportivo Independiente Medellín

    Noticias relacionadas

    ¿Llegó al DIM obligado o qué? Aguerre confesó que no quería ni irse de Peñarol

    ¡El nuevo portero del DIM! Salvador Ichazo se despidió de los hinchas matecañas

    ¡El DIM perdió otro título! A la cuenta de Copas Colombia, hay que quitarle una según la Dimayor

    El DIM rompe el silencio: Lo aceptó, si fue un “fracaso” la temporada del 2025

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    • Anuncio




    Lo más reciente

    ¿Poderosos, opinen pues, el rojo ganó o perdió el año? Preguntamos en nuestro canal de WhatsApp DIM

    ¿Poderosos, opinen pues, el rojo ganó o perdió el año? Preguntamos en nuestro canal de WhatsApp DIM

    ¿Usted que opina, el verde ganó o perdió el año? Preguntamos en nuestro canal Atlético Nacional de WhatsApp

    ¿Usted que opina, el verde ganó o perdió el año? Preguntamos en nuestro canal Atlético Nacional de WhatsApp

    ¿Llegó al DIM obligado o qué? Aguerre confesó que no quería ni irse de Peñarol

    ¿Llegó al DIM obligado o qué? Aguerre confesó que no quería ni irse de Peñarol

    ¡El nuevo portero del DIM! Salvador Ichazo se despidió de los hinchas matecañas

    ¡El nuevo portero del DIM! Salvador Ichazo se despidió de los hinchas matecañas

    ¡Paren todo! Ya hay fecha y hora para el choque de colosos entre Atlético Nacional y Millonarios en la Sudamericana

    ¡Paren todo! Ya hay fecha y hora para el choque de colosos entre Atlético Nacional y Millonarios en la Sudamericana


    [grupos] [fixture items="7"]