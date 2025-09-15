¡Ya van más de 2 mil ‘Poderosos! Crece el número de abonados en la segunda etapa DIM

Con un creciente entusiasmo por el equipo, el DIM ha superado la marca de los 2.000 abonados en la segunda etapa de venta.

La cifra oficial, que se ubica en 2.126 nuevos abonos, se suma a los 14,767 hinchas que ya habían asegurado su lugar en la primera fase.

En total, más de 16,893 seguidores acompañarán al ‘Poderoso’ en la recta final de este semestre, demostrando una vez más la lealtad de la hinchada, que otra vez está ilusionada.

La campaña de abonos, «¡Subíte al bus del Poderoso!», busca convocar a más aficionados para que se unan y acompañen al equipo en los importantes compromisos que se avecinan.

El paquete incluye la entrada a los 5 partidos restantes de la fase de grupos de la Liga, además del crucial partido de cuartos de final de la Copa Betplay.

Esta iniciativa ofrece a los seguidores la oportunidad de estar presentes en cada paso del equipo, en un momento clave de la temporada.

La directiva del DIM ha puesto a disposición 5,000 abonos para esta segunda etapa, con el objetivo de llenar el estadio y crear una atmósfera de apoyo incondicional.

El incremento en el número de abonados refleja la confianza de los hinchas en el proyecto deportivo, así como el deseo de ser parte activa del camino del equipo.

Cada abono vendido es un voto de confianza y una muestra de pasión por los colores. Y no es para menos, el rojito está muy cerca de asumir el liderato de la Liga.

El club informó que los interesados en adquirir su abono pueden hacerlo de manera sencilla a través de la aplicación oficial del club, DIM Plus, en la sección «boletería».

La oferta estará disponible hasta una hora antes del próximo partido contra Junior o hasta agotar existencias.

La meta es que el ‘Poderoso’ sienta el aliento de su gente en cada partido, transformando el estadio en un verdadero fortín, en esta decisiva etapa.

