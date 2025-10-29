¡Vamos poderoso! Convocados del DIM para recibir a Bucaramanga

Alejandro Restrepo, técnico del DIM, anunció el grupo de jugadores convocados para recibir a Atlético Bucaramanga, en la tarde noche de este miércoles.

El rojo de la montaña, en la casilla 4, de la tabla de posiciones y ya clasificado a los cuadrangulares, buscará la victoria que les devuelva la confianza.

Para enfrentar al líder de la Liga BetPlay II-2025, están concentrados Éder Chaux, Washington Aguerre y Léyser Chaverra.

Asimismo, Restrepo convocó a Fainer Torijano, José Ortiz, Daniel Londoño, Francisco Chaverra, Juan D. Arizala y Esneyder Mena.

Igualmente, el ‘Poderoso’ contará con Léider Berrío, Diego Moreno, Alexis Serna, Halam Loboa y Baldomero Perlaza.

Finalmente, el grupo de convocados lo completan Jarlan Barrera, Ménder García, Jáder Valencia, Luis Sandoval, Brayan León y Francisco Fydriszewski.

Una tarea que tiene el poderoso, como plan b en caso de que no logre el título de la liga que los lleve directamente a la Copa Conmebol Libertadores, es ser primero en la reclasificación.

En esa tabla de reclasificación que otorga cupo a la Libertadores al primero y segundo, el Poderoso es líder con 78 puntos, seguido por Atlético Nacional que tiene 74 puntos.

Y finalmente, está la tarea de lograr que los hinchas confíen en un equipo que tuvo un tropiezo recientemente en el clásico paisa.

El partidazo contra Bucaramanga será en la tarde noche de este miércoles desde las 6:10 en el Atanasio Girardot.

Liga Betplay Dimayor 2025-2

Fecha 18

️ Atanasio Girardot

⏰ 6:10 p.m.#LatimosPorVos — DIM (@DIM_Oficial) October 29, 2025

