    ¡Vamos poderoso! Convocados del DIM para recibir a Bucaramanga
    El DIM buscará el liderato de la Liga BetPlay II-2025, con estos convocados anunciados por Alejandro Restrepo. Foto: DIM
    Resumen: El director técnico Alejandro Restrepo anunció la lista de 22 jugadores convocados del Deportivo Independiente Medellín (DIM) para el partido contra Atlético Bucaramanga este miércoles a las 6:10 p.m. en el Atanasio Girardot, un encuentro crucial para el equipo, que ya está clasificado a los cuadrangulares y busca retomar la confianza tras un reciente tropiezo, además de consolidar su liderato en la tabla de reclasificación con 78 puntos, superando a Atlético Nacional, con el objetivo de asegurar un cupo a la Copa Conmebol Libertadores.

    Alejandro Restrepo, técnico del DIM, anunció el grupo de jugadores convocados para recibir a Atlético Bucaramanga, en la tarde noche de este miércoles.

    El rojo de la montaña, en la casilla 4, de la tabla de posiciones y ya clasificado a los cuadrangulares, buscará la victoria que les devuelva la confianza.

    Para enfrentar al líder de la Liga BetPlay II-2025, están concentrados Éder Chaux, Washington Aguerre y Léyser Chaverra.

    Asimismo, Restrepo convocó a Fainer Torijano, José Ortiz, Daniel Londoño, Francisco Chaverra, Juan D. Arizala y Esneyder Mena.

    Igualmente, el ‘Poderoso’ contará con Léider Berrío, Diego Moreno, Alexis Serna, Halam Loboa y Baldomero Perlaza.

    Finalmente, el grupo de convocados lo completan Jarlan Barrera, Ménder García, Jáder Valencia, Luis Sandoval, Brayan León y Francisco Fydriszewski.

    Una tarea que tiene el poderoso, como plan b en caso de que no logre el título de la liga que los lleve directamente a la Copa Conmebol Libertadores, es ser primero en la reclasificación.

    En esa tabla de reclasificación que otorga cupo a la Libertadores al primero y segundo, el Poderoso es líder con 78 puntos, seguido por Atlético Nacional que tiene 74 puntos.

    Y finalmente, está la tarea de lograr que los hinchas confíen en un equipo que tuvo un tropiezo recientemente en el clásico paisa.

    El partidazo contra Bucaramanga será en la tarde noche de este miércoles desde las 6:10 en el Atanasio Girardot.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

