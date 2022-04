¡Juega el poderoso y momento de la Europa League! Agenda futbolera para este jueves 7 de abril

Semana de mucho fútbol con la Copa Libertadores y Copa Sudamericana (juega el poderoso), además de la Champions League en el continente europeo donde este jueves ya da paso a los 4tos de final de la Europa League y la Conference League.

Entre lo más llamativo para ver hoy jueves entre la tarde y la noche está el debut del poderoso de la montaña en la Sudamericana y el cruce de Santos Borré ante el Barcelona de Xavi.

Compromisos para ver y no perder el día de hoy:

Debut Poderoso y Copa Sudamericana

* Guaireña vs Independiente Medellín (7:30 pm). Regresa de Vladimir Hernández en el poderoso tras superar la lesión pero Comesaña no podrá contar con Andrés Marmolejo ni José Hernández Chávez.

* River Plate de Uruguay vs Racing (5:15 pm)

* Cuiabá vs Melgar (5:15 pm)

* Ayacucho vs Sao Paulo (7:30 pm)

* Barcelona SC vs Wanderers (7:30 pm)

* Metropolitanos vs Lanús (7:30 pm)

[Plantel Profesional 🔴🔵] El grupo de jugadores que ya espera en Asunción 🇵🇾 para el debut en la fase de grupos de la CONMEBOL Sudamericana 🏆: pic.twitter.com/no3mjicXc1 — DIM (@DIM_Oficial) April 7, 2022

Copa Libertadores

* Fortaleza vs Colo Colo (5:00 pm)

* Estudiantes de La Plata vs Velez Sarsfield (9:00 pm)

* The Strongest vs Livertad (9:00 pm)

🏆 ¡Hoy culmina la primera fecha de la Fase de Grupos! 👌 🗓️ La agenda con los 3⃣ partidos que se jugarán este jueves en la CONMEBOL #Libertadores.#GloriaEterna pic.twitter.com/d1eRMemhrD — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) April 7, 2022

Europa League

Actuación colombiana en el viejo continente donde Santos Borré enfrentará con su club alemán al siempre poderoso Barcelona de España, donde buscará su paso a semis, además en Atalanta habrá presencia de Muriel en campo y probablemente Duvan Zapata que regresa tras la lesión.

La triste noticia será la ausencia del ex poderoso de la montaña Alfredo Morelos con Rangers, debido a la lesión que sufrió el goleador cuando estaba convocado con la tricolor y que lo hará perder el resto de la temporada.

* Leipzig vs Atalanta (11:45 am)

* Eintracht Frankfurt vs Barcelona (2:00 pm)

* SC Braga vs Rangers (2:00 pm)

* West Ham vs Lyon (2:00 pm)

Conference League

La joya colombiana Luis Sinisterra va en busca del certamen más importante de clubes en Europa, su equipo Feeyenord abrirá la serie de 4tos como local ante el Slavia Praga.

* Feeyenord vs Slavia Praga (11:45 am)

* Bodo/Glimt vs Roma (2:00 pm)

* Leicester vs PSV (2:00 pm)

* Marseilla vs PAOK (2:00 pm)

También podría interesarte: FOTOS: River Plate prolonga la maldición del Alianza Lima en copa Libertadores.