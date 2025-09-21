¡Remontada Poderosa en el Atanasio! DIM empató 2-2 con Junior

Un partidazo, como se pronosticaba, resultó ser el juego entre el DIM y Junior de Barranquilla en el estadio Atanasio Girardot.

Los goles fueron obra de José Enamorado y Jesús Rivas por el Junior y de Francisco Chaverra y Jarlan Barrera por el Equipo del Pueblo.

El primer gol del partido fue para el visitante. Junior puso el 0-1, luego de que Éder Chaux lograse sacar con sus puños una pelota con destino de gol.

Sin embargo, el rebote lo cazó José Enamorado por el centro que aprovechó la soledad que le dejaron los centrales y mandó el balón al palo izquierdo venciendo a Chaux.

La sorpresa para el DIM llegó al minuto 54 cuando Guillermo Paiva asistió a Jesús Rivas que ante la salida de Éder Chaux, lo bañó y amplió la diferencia a favor en el compromiso 0-2.

El gol dejó en evidencia lo mal parado que estaba en la cancha y que El Junior, de la mano del profesor Alfredo Arias, ex técnico Poderoso, puso a sufrir al rojo de la montaña.

Al minuto 58, el árbitro del partido, Jairo Mayorga, decretó penal a favor del Equipo del Pueblo, por acción contra Brayan León cuando iba entrando al área.

La decisión fue respaldada por el VAR y tras ese acuerdo, el Poderoso, a través de Francisco Chaverra, que tomó el balón, se encargó de cobrar el penal decretado.

Chaverra pateó al palo izquierdo del portero juniorista, hacia donde esté se lanzó, pero no logró evitar que el gol subiera al marcador para el 1-2 parcial.

La igualdad del compromiso llegó al minuto 63 a través de Jarlan Barrera que recibió una pelota dentro del área por la derecha y de zurda mandó un zapatazo para el gol.

Sin embargo, cuando los hinchas todavía celebraban, José Ortiz cargó por la espalda a José Enamorado, lo derribó dentro del área y con ello el juez decretó penal.

Tras la decisión del árbitro y la confirmación del VAR, la pelota la tomó Guillermo Paiva que pateó al palo derecho, mismo palo a donde voló Éder Chaux para salvar la situación tapando el cobro.

Chaux, portero muy resistido por los hinchas del Poderoso, dejó en el marcador, de forma definitiva, el 2-2.

El DIM ahora entra en máxima concentración para recibir este miércoles, 24 de septiembre, a Independiente Santa Fe por los cuartos de final de la Copa BetPlay.

[Marcador final ] Fue igualdad 2×2 ante el 'tiburón' en un partido cargado de emociones. ⚽ F. Chaverra #13 (61' pen), J. Barrera #10 (63').#VamosMedellín #LatimosPorVos pic.twitter.com/14KNvazji0 — DIM (@DIM_Oficial) September 22, 2025

