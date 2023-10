Pochettino, sobre el partido en navidad: «No me gusta, es el aniversario con mi mujer»

in

Londres, 27 oct (EFE).- Mauricio Pochettino, técnico del Chelsea, aseguró que no está contento con la decisión de la Premier League de programar el partido contra el Wolverhampton Wanderers el 24 de diciembre, porque un día antes es el aniversario de su mujer.

La Premier League decidió romper esta tradición que duraba 28 años (el último partido el 24 de diciembre fue un Leeds United-Manchester United en 1995) para contentar a las televisiones y sin tener en cuenta a los aficionados, que tendrán que desplazarse a Wolverhampton pese a la escasez de trenes en esa fecha.

"No estoy contento porque el 23 es el aniversario con mi mujer y el 24 es una fecha importante por la noche para los argentinos. Ni los aficionados están contentos con esta decisión ni yo lo estoy tampoco", dijo Pochettino este viernes en rueda de prensa.

"Es una situación difícil y que no va a cambiar. Tenemos que aceptar que estamos en Inglaterra y que esto es diferente al resto del mundo. Aunque no esté contento con ello tenemos que estar a nuestro mejor nivel y aceptar una situación que no va a cambiar", comentó.

Sobre la posibilidad de que su mujer vaya a verle a Wolverhampton, Pochettino dijo: "No creo que pueda convencerla".

Por: EFE