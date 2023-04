Los pobres mueren primero

Los pobres se están muriendo primero que los ricos, mientras arriba, los del poder, ni les importa y pelean por una ley de reforma a la salud que se ajuste a sus intereses, y no a las necesidades de la gente ni de la época.

El diccionario define como Pobre el que no tiene lo necesario para vivir, o, carencia de bienes. Esa es la Pobreza Tradicional. Ya llegó la neopobreza tecnológica cuando no hay acceso a los beneficios de la tecnología, que es más brutal. Y la reforma de la salud no contempla la neopobreza en salud, o neopobreza de la muerte, que hace que los pobres sufran más enfermedades; envejezcan en condiciones lamentables; y con horror pero con franqueza, que los pobres vivan menos, y mueran más rápido que los pudientes.

El bello principio de vivir más y ser más, no lo aplica el estado en el sistema de salud. La prevención en Salud no existe en Colombia. Es un discurso retórico y vacío. La prevención en salud se debe iniciar desde el niño en el vientre de la madre hasta la tumba. Los dineros de prevención salud no se sabe cómo se gastan. Si no hay prevención, no se puede vivir más ni ser más.

El envejecimiento atrae enfermedades; es imán para los males; es la madre de las enfermedades. El envejecimiento saludable es el reto más formidable que se impone hoy la humanidad. El envejecimiento se considera una enfermedad curable, o en términos médicos, una condición médica tratable. Los avances científicos y las gigantescas inversiones destinadas para matar las enfermedades han sido más grandes en los últimos 10 años que en los 2.000 años anteriores. Hoy, envejecimiento saludable y rejuvenecimiento biológico son temas de primera línea. La salud en Colombia no contempla ese propósito. Triste realidad: los pobres envejecen y mueren más rápido que los ricos. Es la Neoprobreza de la muerte.

En Inglaterra, en 2001, los pobres vivían 6 años menos que los ricos; en 2020, ya los pobres vivían 10 años menos que los ricos; y en 2030 los pobres vivirán 20 años menos que los ricos. En México, 2021, el pobre tenía 5 veces más probabilidad de morir por covid que un rico. Igual o peor en nuestro país. La igualdad en salud es vital; la peor pandemia de un país es la inequidad en salud.

Científicos y grandes capitales del mundo ven en la biosalud, en el antienvejecimiento y en la longevidad, el mayor reto de la humanidad. Ahí están las inversiones más promisorias del futuro. Los milmillonarios del mundo invierten en matar enfermedades, en matar la muerte, en alargar la vida, en ciencias de la vida. “Los medicamentos para mantenernos jóvenes llegarán pronto. Me atrevería a decir que en apenas cinco años”. Asevera Aubrey de Grey, autorizado biomédico inglés.

La Vicepresidencia de ingeniería de Google asevera que en 2029, el ojo biónico será una realidad; y también las rodillas de Mecatronics, que erradicarán los problemas de millones de seres humanos para caminar bien y vivir bien. Y dice Google, que en 2029 los seres humanos van a empezar a vivir indefinidamente. Microsoft trabaja para curar el cáncer antes de 6 años con inteligencia artificial. El Señor Musk, (Tesla y Starlink), fundó Neuralink para crear una tecnología capaz de implantar electrodos en el cerebro. Larry Ellison, Oracle, ha donado más de 430 millones de dólares a la investigación para retrasar el envejecimiento. “La intención, es burlar mi propia muerte… morir no tiene sentido”. Dice. Jeff Bezos (Amazon) vive obsesionado con la inmortalidad. “La última inversión de Jeff Bezos es Nautilus Biotechnology, que trabaja en investigar el proteoma humano para predecir enfermedades con un simple análisis de sangre” Mark Zuckerberg (FACEBOOK) donó US$45.000 millones, para causas filantrópicas, como “El aprendizaje personalizado, la cura de enfermedades, conectar a la gente… «.

José Luis Cordeiro, cofundador de la Singularity University, autor del libro La Muerte de la Muerte, asevera que no va a morir, y que en 2040 va a ser biológicamente un hombre de 20 años. De otro lado, Liz Parrish, americana, de 51 años se aplicó experimentalmente, Telomerasa, folistatina, con enzimas y proteínas, y tuvo un rejuvenecimiento biológico de 20 años. Quedó de 31.

Vienen nuevos estilos de vida y de salud. Viene una nueva Medicina, la Neo Medicina; más potente; más universal e incluyente. Más poderosa para que los humanos vivan más y sean más. Se van a necesitar médicos y trabajadores de la salud con competencias y aptitudes diferentes. Harari asegura que en 5 años el estilo de los médicos de hoy estará vetusto y no podrán ejercer si no cambian. Morir se podría convertir en un problema técnico.

Colombia no puede llegar de último a la Nueva Neomedicina. La humanidad invierte en salud como el mejor activo. Las previsiones indican que el mercado mundial de la longevidad y de la Neomedicina moverá US$271.000 millones en 2024.

La nueva Ley de salud debería Declarar a Colombia Centro Mundial de Antienvejecimiento para construir una Nueva Economía y una nueva salud; y atraer grandes capitales y científicos de la salud, para vivir más y ser más. Hay que derrotar el injusto designio que los pobres se mueran primero que los ricos.