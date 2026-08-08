Resumen: El alcalde Fico Gutiérrez anunció la apertura del primer puente en la Avenida 34 con la loma de Los González. La obra avanza en un 66% y mejora la movilidad.

¡Buenas noticias para El Poblado! Habilitan el primer puente del Intercambio Vial de la Avenida 34 con Los González

Una excelente noticia para los conductores y residentes del suroriente de la capital antioqueña fue confirmada en las últimas horas por el alcalde Federico Gutiérrez. A partir de este lunes 10 de agosto, entrará en funcionamiento el primer puente del esperado Intercambio Vial de la Avenida 34 con la loma de Los González, en la comuna de El Poblado.

Movilidad sin interrupciones

El mandatario local destacó que la apertura de este primer tramo elevado es un hito estratégico para el desarrollo del proyecto. Al habilitar el paso vehicular por esta estructura, se garantiza que la movilidad en este neurálgico sector de la ciudad no sufra traumatismos mayores mientras las cuadrillas de trabajadores continúan con la construcción de los demás componentes del intercambio.

«Un paso muy importante que nos permitirá mantener la movilidad mientras seguimos construyendo las demás estructuras de esta gran obra», señaló Gutiérrez a través de su cuenta de X.

Avance del 66% y motor de empleo

Además del alivio directo al tráfico vehicular en la zona, la obra representa un importante dinamizador para la economía local. Según las cifras entregadas por el alcalde, el proyecto ya ha alcanzado un 66% de ejecución física y actualmente genera más de 108 empleos directos, beneficiando a decenas de familias.

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«Así nos gusta trabajar: con obras que avanzan, generan oportunidades y, sobre todo, bienestar para nuestra gente», enfatizó el mandatario.

El modelo de valorización: «Diciendo y haciendo»

El Intercambio Vial de la Avenida 34 es uno de los frentes de trabajo emblemáticos financiados a través del sistema de valorización (Fonvalmed). En su mensaje, el alcalde no dejó pasar la oportunidad para reconocer el esfuerzo económico de los ciudadanos que habitan y tributan en el sector.

Gracias a todos los que creen en Medellín y que, con sus aportes, hacen posible que estas obras sean una realidad», expresó Gutiérrez, cerrando su intervención con la premisa de su administración: «Diciendo y haciendo estamos llevando a Medellín a otro nivel.