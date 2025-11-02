Pliego de cargos a policía que en presunto estado de embriaguez atropelló a tres personas y huyó

Procuraduría formula pliego de cargos a exgerente de Imprenta Nacional por contrato de cédulas de extranjería
Foto de archivo.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el patrullero del comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga (MEBUC), Carlos Steven Cantor Sánchez, por presuntamente ocasionar un accidente de tránsito y huir del lugar de los hechos.

El Ente Disciplinario constata si el investigado, para la vigencia 2024, habría colisionado en su motocicleta contra otro vehículo en grado 3 de embriaguez, en el barrio Buenos Aires, lesionando al parecer dos adultos y un menor.

Por lo tanto, la Procuraduría Provincial de Bucaramanga verifica si el uniformado, quién fungía para la época de los hechos como conductor del grupo de auxiliares, vulneró los principios de moralidad y responsabilidad establecidos en la ley.

Debido a lo anterior, el Ministerio Público calificó provisionalmente la presunta falta del funcionario como gravísima, a título de dolo.

