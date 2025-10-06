¡Plata y bronce para Colombia! Yenny Sinisterra brilla en el Mundial de Pesas

La levantadora de pesas Yenny Sinisterra se coronó subcampeona mundial en la división de los 63 kilogramos del Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas que se celebra en Førde, Noruega.

Sinisterra logró la medalla de plata en el arranque y la de bronce en el total, en una destacada actuación para Colombia.

En la modalidad de arranque, Sinisterra tuvo dos intentos válidos, logrando levantar 100 kg en el primero y 103 kg en el segundo. Aunque falló su tercer intento de 106 kg, el registro de 103 kg la ubicó en la segunda posición, a ocho kilogramos de la norcoreana Suk Ri.

En el envión, la colombiana consiguió un intento válido de 128 kg, quedando en la cuarta casilla. El liderato fue para Suk Ri con 142 kg.

Al sumar ambos levantamientos, Yenny Sinisterra finalizó con un total de 231 kilogramos, asegurando la medalla de bronce en el total.

La campeona absoluta fue Suk Ri (253 kg) y la plata se la llevó la canadiense Maude Charron (236 kg).

En la división de los 65 kilogramos masculinos, el colombiano Francisco Mosquera registró un intento válido en el arranque de 130 kilogramos, que lo ubicó en el puesto 11 de la general.

En el envión, Francisco logró dos levantamientos válidos de 170 kg y 175 kg, este último entregándole la cuarta posición en la modalidad. En el total, Mosquera repitió el cuarto puesto con 305 kg.

Lamentablemente, en los 71 kilogramos, Sebastián Olivares sufrió una lesión al comienzo del arranque y no pudo continuar en la competencia.

Colombia volverá a escena este martes 7 de octubre con Julieth Rodríguez en el Grupo A de los 69 kilogramos y el subcampeón olímpico en París 2024, Yeison López, en el Grupo A de los 88 kg.

Por su parte, la también subcampeona olímpica en París 2024, Mari Leivis Sánchez, competirá el próximo miércoles en el Grupo A de los 77 kilogramos.

