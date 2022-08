Padres de familia y seres queridos de niños que estudian en el colegio la Institución Educativa San Pablo – comuna 1 de Medellín -, realizan un plantón a las afueras del plantel.

Contexto: Padres de familia denuncian abusos sexuales en jardín escolar de Medellín

Los padres y ciudadanos que protestan piden pronta intervención de las autoridades

«Los niños no mienten», «alto, no más abuso infantil», «profe, te conté y no me creíste», son algunos de los mensajes que los padres de familia plasmaron en carteleras y que quieren que no solo los directivos de la Institución y autoridades lean.

El hecho es antecedido luego de darse a conocer dos casos de presunto abuso sexual a niños que menores de 6 años de edad de la institución.

La concejal Nataly Vélez, publicó fotografías de la manifestación de los ciudadanos que exigen bienestar y seguridad para los niños y también se pronunció.

En Twitter escribió, «ayer hicimos denuncia pública que tristemente se encontraba en silencio sobre el presunto abuso sexual de dos niños, al momento no hay pronunciamiento oficial de las directivas de la Institución Educativa San Pablo, frente a esta triste y preocupante situación».

Al momento de la publicación de esta nota, la manifestación continuaba y las autoridades seguían sin pronunciarse.



Fotos tomadas de @NatalyVelezL

Ayer hicimos denuncia pública que tristemente se encontraba en silencio sobre el presunto abuso sexual de dos niños, al momento NO hay pronunciamiento oficial de las directivas de la Institución Educativa San Pablo, frente a esta triste y preocupante situación.#PorLaNiñezTODO pic.twitter.com/DxVIaOnTcN — Nataly Vélez (@NatalyVelezL) August 18, 2022

Para leer sobre otros hechos en Medellín, cli AQUÍ.