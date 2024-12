¿Planificando tu próximo viaje? Descubre el mapa de los países más seguros y los más peligrosos del mundo

Minuto30.com .- Recientemente se publicó el mapa actualizado de las ciudades y países más peligrosos del mundo, destacando algunas sorpresas para los viajeros. En el listado de las 10 ciudades más peligrosas, ninguna de América del Sur figura, lo que podría ser un alivio para quienes planean visitar la región.

Aunque las naciones del sur del continente no están incluidas entre los países más peligrosos, se señala a un «vecino» cercano que sí aparece en la lista de destinos no recomendados para viajar, debido a su difícil accesibilidad y a la limitada cobertura en salud. Este detalle sugiere que, aunque Venezuela no esté entre los más peligrosos, aún representa retos para los viajeros.

Sigue al canal de WhatsApp de Movilidad

Por otro lado, países como Canadá, Australia y Suiza se destacan como algunos de los destinos más seguros, ofreciendo condiciones favorables tanto en infraestructura como en atención médica, lo que los convierte en opciones ideales para quienes buscan viajar con tranquilidad y confianza.

Aquí más Noticias Virales