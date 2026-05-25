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    Plan Democracia: Gigantesco dispositivo de seguridad de las Fuerzas Armadas para las elecciones presidenciales

    228.902 integrantes de las Fuerzas Militares cuidarán las votaciones y la democracia, de ellos 48 mil lo harán directamente en las urnas

    Publicado por: SoloDuque

    plan democracia por elecciones presidenciales en colombia
    Foto: @FuerzasMilCol
    Plan Democracia: Gigantesco dispositivo de seguridad de las Fuerzas Armadas para las elecciones presidenciales

    Resumen: Todas las operaciones se están coordinando y monitoreando en tiempo real desde los Puestos de Mando Unificado (PMU), reafirmando el compromiso institucional de salvaguardar la democracia y asegurar una jornada electoral pacífica y transparente.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- A solo una semana de que los colombianos acudan a las urnas para la primera vuelta de las elecciones presidenciales, El Ministerio de Defensa de Colombia anunció la consolidación del Plan Democracia. Se trata de un gigantesco operativo a nivel nacional diseñado para brindar garantías absolutas y proteger la jornada electoral.

    A través de sus canales oficiales, la institución detalló cómo será el despliegue conjunto entre el Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aérea Colombiana para no fallarle al pueblo colombiano y mantener su democracia.

    Los 4 ejes estratégicos del esquema de seguridad

    Para asegurar el normal desarrollo de los comicios, las Fuerzas Militares concentrarán sus capacidades en cuatro frentes clave:

    Protección a candidatos: Se brindará un esquema de seguridad integral a los 13 candidatos presidenciales y se custodiarán todos sus eventos públicos.

    Seguridad focalizada: Despliegue táctico en los puestos de votación, priorizando la presencia militar en zonas específicas según los mapas de riesgo establecidos.

    Transparencia electoral: Cero tolerancia y acción directa contra los delitos electorales, tales como el fraude, el constreñimiento al elector y la retención ilegal de cédulas.

    Ciberseguridad: Blindaje informático de los sistemas electorales y de transmisión de datos, en un trabajo articulado con el Ministerio TIC y la Registraduría Nacional.

    ejercito democracia1

    Foto: @FuerzasMilCol

    Despliegue masivo y control territorial

    Para materializar este plan de seguridad, el dispositivo militar cuenta con cifras históricas de movilización en todo el territorio nacional:

    Fuerza total: Un contingente de 228.902 integrantes de las Fuerzas Militares se encuentra desplegado y en máxima alerta.

    Custodia directa en las urnas: De este total, más de 48.000 hombres y mujeres estarán dedicados única y exclusivamente a garantizar la seguridad de los votantes en los puestos de sufragio.

    Protección de infraestructura: Además de la vigilancia en las urnas, las tropas tienen la misión de custodiar la infraestructura crítica del país para evitar cualquier intento de sabotaje.

    Todas las operaciones se están coordinando y monitoreando en tiempo real desde los Puestos de Mando Unificado (PMU), reafirmando el compromiso institucional de salvaguardar la democracia y asegurar una jornada electoral pacífica y transparente.

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    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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