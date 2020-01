“Plan de asesinarme no es cortina de humo del gobierno”, aseguró Timochenko, luego de que le salvaron la vida

Luego de que la Policía descubriera un plan en el que las disidencias de las Farc querían asesinar a su antiguo líder, Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, comenzaron los rumores indicando que todo podría ser una cortina de humo del gobierno, pues el mismo día que se frustró el hecho, salió a relucir una grave denuncia sobre unas chuzadas a magistrados y periodistas por parte del Ejército.

Ante dicha información, el mismo Timochenko, en entrevista con La Crónica del Quindío, comentó: “yo sé que hay mucho gente esperando que yo despotrique contra el gobierno que ratifique que es montaje, incluso hasta compañeros del partido están esperando que yo hable en esos términos, pero hay que apelar al sentido común sin apasionamiento y hay que ser objetivos en explicar los hechos y porque estamos en un proceso de paz cuya fase fundamental es la reconciliación”.

Además, el hoy político también comentó que “decir que esto que se dio contra mí es una cortina de humo no es objetivo, porque a mi desde noviembre del 2019 me informaron desde la UNP y la policía que habían descubierto un plan para atentar contra mí, y que no era en Bogotá sino en las regiones donde iba a estar”.